La fidanzata di Jake Paul vede Tyson in allenamento ed è un tantino preoccupata: “E se ti mette KO?” La fidanzata di Jake Paul, l’olimpionica di pattinaggio olandese Jutta Leerdam, ha visto gli allenamenti selvaggi del 57enne Mike Tyson e ora è un tantino preoccupata in vista del prossimo incontro tra i due. “E se ti mettesse al tappeto?!”, chiede allo youtuber, che cambia argomento… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà una lunga vigilia da qua al prossimo 20 luglio, data in cui si svolgerà in Texas l'attesissimo incontro di boxe tra l'immortale Mike Tyson e il rampantissimo (e più giovane di 30 anni, con annesse polemiche) youtuber Jake Paul. A dispetto del fatto che ancora non si sa se il combattimento sarà a tutti gli effetti un match di pugilato professionistico o una semplice esibizione, l'hype è già altissimo, pompato al massimo dai video degli allenamenti e dalle dichiarazioni due protagonisti. E non solo le loro, visto che recentemente hanno fatto notizia le parole della fidanzata di Paul, Jutta Leerdam, che è decisamente preoccupata che Iron Mike cambi i connotati al suo ragazzo: "E se ti mette KO?".

L'espressione della fidanzata di Jake Paul dopo aver visto Mike Tyson picchiare selvaggiamente in allenamento

Il combattimento avrà luogo all'AT&T Stadium di Arlington in Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, e sarà trasmetto in diretta streaming su Netflix, in quello che si annuncia essere uno degli eventi più visti dell'anno. I ‘giochi mentali' tra Paul e Tyson sono già partiti, ognuno cerca di procurarsi dei vantaggi psicologici in vista del match di luglio: la settimana scorsa il 27enne dell'Ohio ha pubblicato una foto di se stesso mentre tiene una tigre al guinzaglio, ricreando l'iconico scatto fatto da Tyson nella sua epoca d'oro.

Dal canto suo, l'ex campione del mondo dei pesi massimi ha iniziato a postare i video dei suoi allenamenti con sparring o al sacco, filmati in cui la sua brutalità selvaggia è ancora tutta lì da vedere a dispetto dell'età. Nonostante le quote dei bookmakers vedano leggermente favorito Paul, chiaramente per la differenza di età più che per lo spessore pugilistico, sono in molti a pensare (parere condiviso da una simulazione fatta con l'Intelligenza Artificiale) che Tyson manderà al tappeto già al primo round il suo avversario.

Qualche paura che le cose possano andare molto male sul ring per lo youtuber è venuta anche alla sua fidanzata, quando durante il podcast condotto da Paul – "BS w/ Jake Paul" – ha visto per la prima volta l'attuale Tyson in uno dei suoi allenamenti brutali. Evidentemente Jutta Leerdam, che è una pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese plurimedagliata alle Olimpiadi e ai Mondiali, pensava che il suo ragazzo si sarebbe trovato di fronte un attempato signore dai riflessi lenti e il pugno moscio, ed invece ha preso atto che il Mike 57enne è tuttora una belva con gli occhi iniettati di sangue e il colpo del KO in canna.

Così, quando durante l'ultimo episodio del podcast è partito il video di Tyson che aggrediva il suo sparring con grande violenza, prima Paul si è messo le mani sul volto, poi la Leerdam gli ha chiesto: "E se ti mettesse al tappeto?!". Jake ha cambiato velocemente argomento con una risata, ma l'espressione del suo viso non era così serena: forse per la prima volta anche lui ha pensato che la ricchissima borsa che percepirà potrebbe non valere una punizione fisica severa.

I co-conduttori del podcast non gli hanno permesso tuttavia di evitare la questione per l'intero episodio e successivamente gli hanno chiesto nuovamente della possibilità di essere mandato KO. Alla fine Paul ha risposto ostentando sicurezza: "Non dovremmo nemmeno parlarne, sono semplicemente troppo duro e troppo veloce. Questo è tutto". Eppure qualcosa ci dice che qualche dubbio ce l'ha anche il buon Jake…