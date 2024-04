Mike Tyson posta un video in soggettiva terrificante: Jake Paul può vedere cosa gli succederà

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Mike Tyson vuole far capire a Jake Paul a cosa andrà incontro il prossimo 20 luglio, quando salirà sul ring contro di lui per un combattimento attesissimo, che si annuncia campione di ascolti su Netflix. Dopo aver pubblicato sui propri social diversi video in cui lo si vede allenarsi con l'istinto belluino dei bei tempi, prendendo a mazzolate i pad che coprono le mani del suo allenatore, adesso l'ex campione dei pesi massimi passa allo step successivo: far vivere in soggettiva al suo avversario, più giovane di 30 anni ma sfavorito per molti, cosa gli sarà scagliato addosso con la potenza di un bulldozer sul ring di Arlington in Texas.

Più di qualche voce critica si è sollevata per un match che vede di fronte il 57enne (58enne il 20 luglio) newyorchese contro il 27enne youtuber: l'accusa – mossa soprattutto a chi della boxe è una leggenda, come Iron Mike – è di ridicolizzarla in cambio delle ricchissime borse che finiranno nelle tasche di entrambi. Del resto il combattimento è contrassegnato ad ora come un'esibizione, anche se Tyson giura che di esibizione avrà pochissimo e i due se le daranno di santa ragione. Secondo lui, chi lo critica – in primis altri pugili, sia attuali che del passato – lo fa perché è "invidioso" dell'attenzione mediatica (e del denaro) che ancora è in grado di generare.

Quanto Tyson stia prendendo sul serio la vicenda e soprattutto voglia mettere al tappeto Paul nel minor tempo possibile (è chiaro che più si allunga il match, più potrebbe pagare la differenza d'età), lo dimostra la ferocia dei suoi allenamenti. L'ultimo filmato postato dal campione di Brooklyn vede la telecamera riprendere l'azione dal punto di vista del suo allenatore Rafael Cordeiro, che viene ben presto raggiunto da scariche ripetute di cazzotti, combinazioni tanto veloci quanto potenti. Una tempesta di pugni che probabilmente farà venire più di un pensiero al buon Jake (la sua fidanzata già ce li ha…), visto che sul ring ci sarà lui al posto di quei pad che nel video assorbono i colpi.

Apparso anche in grande forma fisica, Tyson ha espresso apertamente il suo disinteresse per quello che i dubbiosi hanno da dire sul combattimento con Paul: "Avrò 58 anni e allora? Ricevo miliardi di visualizzazioni solo parlando di combattimenti. Tutti, anche la maggior parte degli atleti, sono invidiosi. Chi a 58 anni può esaurire un'arena da 80mila posti? Perché pensi che lui voglia combattere contro di me e non contro qualcun altro? Gli altri neanche i genitori li andrebbero a vedere…".