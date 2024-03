Tyson torna sul ring a 58 anni contro un pugile 30 anni più giovane: “Siete la rovina della boxe” La sfida tra Mike Tyson e Jake Paul, che sarà trasmessa in esclusiva su Netflix, ha fatto discutere e non poco. Commenti durissimi degli appassionati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Tyson è pronto a stupire, ancora una volta. L'ex campione mondiale dei pesi massimi a 58 anni tornerà a combattere, e lo farà in un incontro molto particolare contro Jake Paul. Il 20 luglio Iron Mike, all'AT&T Stadium di Arlington in Texas, si confronterà dunque con l'ex influencer e star dei social, che ha intrapreso una nuova vita sul ranking. Non sono mancate le polemiche per questo evento.

Basta leggere per esempio i commenti al post di Tyson sull'incontro con Paul, destinato ad essere uno spettacolo internazionale grazie alla diretta su Netflix. Tantissimi hanno criticato il primo per essere sceso a compromessi, accettando questa sfida contro un atleta di 30 anni più giovane.

"Far combattere una leggenda in pensione è una mancanza di rispetto allo sport", "Siete la rovina della boxe", "Tutti voi trasformate la boxe in uno spettacolo di clown", queste solo alcune delle feroci rimostranze degli appassionati, per questo confronto definito "innaturale" e "fuori luogo", figlio solo della necessità da parte di entrambi di incassare un ricchissimo cachet.

Infatti la sfida Tyson-Paul rappresenta un altro step per Netflix verso l'ingresso nel mondo dello sport, dopo che già l'esibizione tennistica Alcaraz-Nadal ha aperto le danze. Netflix infatti ha raggiunto un accordo decennale multimiliardario per i diritti esclusivi per lo streaming dello spettacolo di wrestling settimanale di punta della World Wrestling Entertainment, "Raw". Paul e Tyson verranno pagati alla stessa maniera, anche se le parti non hanno voluto svelare l'importo.

Jake Paul non ha nascosto l'entusiasmo per la possibilità di affrontare una leggenda come Tyson: "È pazzesco pensare che nel mio secondo incontro da professionista, sono diventato virale per aver eliminato Nate Robinson con l'"undercard" di Mike Tyson e ora meno di quattro anni dopo, mi farò avanti per affrontare Tyson personalmente per vedere se ho quello che serve per battere uno dei combattenti più famosi e una delle più grandi icone della boxe".

Tyson che dal canto suo recentemente ha confermato di aver perso nel corso degli anni oltre mezzo miliardo, dal canto suo si è limitato a condividere l'evento su Instagram esprimendosi poi così: "È cresciuto in modo significativo come pugile nel corso degli anni, quindi sarà molto divertente vedere cosa possono fare la volontà e l'ambizione di un bambino con l'esperienza e l'attitudine di un GOAT".