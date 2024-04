video suggerito

Il Frosinone manda la Salernitana in Serie B: granata sconfitti 3-0 e matematicamente retrocessi La Salernitana retrocede matematicamente in Serie B dopo la sconfitta contro il Frosinone che di conseguenza centra 3 punti d’oro per la salvezza. Decisivi i gol della squadra di Di Francesco nel primo tempo con Soulé e Brescianini e Zortea nel finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Salernitana retrocede matematicamente in Serie B dopo la sconfitta contro il Frosinone che di conseguenza centra 3 punti d'oro per la salvezza. Con quattro giornate ancora da giocare i campani tornano dunque in serie cadetta dopo 3 campionati consecutivi in Serie A. Partita allo Stirpe praticamente già chiusa nel primo tempo dopo il rigore messo a segno dai padroni di casa con Soulé e il raddoppio successivo di Brescianini.

Nel mezzo un gol annullato ai granata con Vignato per fuorigioco. Nella ripresa i granata costruiscono molte più azioni del Frosinone che rischia spesso di subire gol. Annullata una rete a Ikwuemesi e poi Gomis si divora una grande occasione a porta praticamente vuota. Nel finale è Zortea col sinistro a mettere a segno il gol del definitivo 3-0. Al triplice fischio è il Frosinone a festeggiare una vittoria che mancava da gennaio mentre i campani incassano la retrocessione aritmetica con quattro giornate d'anticipo.

Il secondo gol messo a segno da Brescianini.

Il Frosinone chiude in vantaggio di due gol il primo tempo

Tutto facile per il Frosinone nel primo tempo che riesce a portarsi subito avanti di due gol. Il fallo da rigore di Sambia spiana la strada alla squadra di Di Francesco che trova il vantaggio proprio sul tiro dagli undici metri con Soulé a dieci minuti dall'inizio della partita. Passa poco tempo e una disattenzione della difesa granata consente ai padroni di casa di raddoppiare grazie all'inserimento vincente di Brescianini. Da quel momento in poi la Salernitana prova a prendere il pallino del gioco e riesce anche a costruire azioni interessanti.

Lo spostamento di Tchouana falso nove consente ai campani di poter sfruttare al meglio il francese su tutta la linea offensiva. Da questo momento nascono diverse occasioni. Un paio di conclusioni finte alte con Coulibaly e Basic e un'altra più ravvicinata dello stesso Tchouana che però finisce lontana dallo specchio della porta. Nel finale di tempo da destra Sambia mette al centro un pallone ottimo per Vignato che col piattone mette la palla in rete. Il giovane fantasista granata però era partito in posizione di fuorigioco. Il primo tempo si chiude 2-0.

La delusione della Salernitana al triplice fischio.

La Salernitana nel secondo tempo costruisce tanto ma non riesca a segnare

Nel secondo tempo esce Pierozzi nella Salernitana ed entra Pasalidis mentre nel Frosinone fuori il portiere Turati per infortunio e dentro Cerofolini al suo posto. Gli ospiti partono subito bene con il gol realizzato da Ikwuemesi che appoggia in rete una palla finita in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'arbitro però annulla tutto per un precedente fallo di Fazio su un avversario. I granata continuano a spingere mentre il Frosinone nella ripresa fa fatica a costruire azioni importanti degne di nota.

Colantuono manda in campo Gomis al posto di Vignato e proprio sui piedi del francese capita l'occasione di riaprire la partita. Coulibaly da destra fa partire un cross importante per l'accorrente Gomis che da solo in area incredibilmente quasi a porta vuota mette fuori. È la fotocopia di una stagione del tutto storta per i granata che di fatto hanno avuto diverse occasioni per andare al gol allo Stirpe. Nel finale è Zortea col sinistro a mettere a segno il gol del definitivo 3-0. Al triplice fischio è il Frosinone a festeggiare una vittoria che mancava da gennaio mentre la Salernitana retrocedere matematicamente in Serie B.