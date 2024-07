La partita fantasma dell’Udinese, sconfitta 9-0 in una amichevole che non ha mai giocato

video suggerito

L'Udinese ha perso una partita che non ha mai giocato. Anzi, non ha mai saputo di averla giocata se non quando in Rete s'è diffusa la falsa notizia della sconfitta umiliante, viste le proporzioni del punteggio (9-0), subita in amichevole contro lo Shabab Al-Ahli Dubai Football Club.

Com'è possibile una cosa del genere? L'equivoco, che ha tratto in inganno anche alcuni media all'estero, è sorto per due ragioni: sia perché alcuni siti che si occupano di live score hanno proposto schermata e tabellino del match limitandosi a pubblicare solo il simbolo della società friulana accanto a quello del club degli Emirati; sia perché l'account ufficiale dell'Al-Ahli s'è limitato a condividere un post nel quale menzionava il successo netto nel terzo test durante il ritiro in Austria contro l'Udinese.

Un'informazione incompleta e sbagliata s'è diffusa alla velocità di un clic. In Cile, per esempio, la batosta ha fatto molto rumore perché il connazionale, Damián Nicolás Pizarro Huenuqueo, ha da poco firmato il contratto coi bianconeri presentandosi ufficialmente quale attaccante che si ispira a icone del calcio andino quali Zamorano e Alexis Sanchez.

L'errore generato da un'informazione incompleta e sbagliata

Dov'è la falla? Non aver verificato che nel calendario delle sfide dell'Udinese – attualmente in ritiro di Bad Kleinkircheim (nella regione austriaca della Carinzia) – non c'era alcun riferimento allo Shabab Al-Ahli. Ad aver giocato l'amichevole contro la formazione di Paulo Sousa (ex Juve da calciatore, in panchina a Firenze e a Salerno in Serie A) non è stata la prima squadra, quella allenata dal neo-tecnico Kosta Runjaić (che era impegnata nella preparazione, secondo il programma di lavoro quotidiano) bensì i ragazzi della Primavera.

Lo si apprende dal sito della stessa Udinese che fornisce il report dettagliato di un match da dimenticare per la squadra di Igor Bubnjic, mai in partita e letteralmente travolta: alla fine del primo tempo era già sotto di ben 6 reti, nella seconda ripresa sono arrivate le altre tre con tanto di calcio i rigore trasformato nel finale.

Il vero calendario delle amichevoli dell'Udinese

Sono cinque le amichevoli che figurano nella tabella di marcia che conduce verso l'esordio in campionato (18 agosto a Bologna). Il 20 luglio scorso l'Udinese ha pareggiato (2-2) contro l'Austria Wolfsberger. Sabato 27 e domenica 28 luglio affronta i tedeschi del Colonia e i turchi del Konyaspor. Il 31 luglio c'è il match contro i ciprioti dell'Aris Limassol che segnerà anche la fine del ritiro in Carinzia e il rientro a Udine.

Sabato 27 luglio ore 16: Udinese-Colonia, St. Veit An der Glan

Domenica 28 luglio ore 16: Udinese-Konyaspor, St. Michael

Mercoledì 31 luglio ore 18: Udinese-Aris Limassol (campo da stabilire)

Sabato 3 agosto ore 18: Udinese-Al Hilal (campo da stabilire).