Maresca prima di Fluminense-Chelsea: "Abbiamo giocato 63 partite, voi?". La risposta lo ammutolisce Alla vigilia di Fluminense-Chelsea, semifinale del Mondiale per Club, Enzo Maresca si è fatto trovare in fallo dai giornalisti brasiliani: "Le condizioni sono differenti, noi arriviamo da 63 partite alle spalle…. voi?". La risposta fa calare il silenzio in conferenza stampa.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Chelsea di Enzo Maresca si accinge a giocarsi l'accesso alla finale del Mondiale per Club contro i sorprendenti brasiliani del Fluminense di Renato Portalupi. Una sfida che nessuno si aspettava potesse accadere ma alle porte dopo le vittorie meritate delle due squadre nel loro percorso nel neonato torneo della FIFA a 32 squadre. Durante la conferenza della vigilia, il tecnico dei Blues ha sottolineato l'enorme dispendio di energie dei suoi giocatori, reduci da una stagione a dir poco infinita: "Arriviamo da 63 partite disputate". Ma un giornalista gli fa notare che il Fluminense arriva da 70 match stagionali. La risposta è virale: non c'è.

Maresca si accoda al "tormentone" delle partite stagionali in vista di Fluminense-Chelsea

Il tema delle tante partite stagionali è stato il cavallo di battaglia di molte squadre. In Italia un "tormentone" portato avanti soprattutto dall'Inter in corsa fino all'ultimo su tutti i fronti. Simone Inzaghi lo ribadiva spesso che i suoi giocatori erano scesi in campo quasi il doppio degli avversari di campionato. Oggi, lo ha fatto anche Enzo Maresca che ha voluto sottolineare come le condizioni di avvicinamento alla semifinale siano diverse tra il Chelsea e i brasiliani, cadendo in un errore che no gli è stato perdonato.

L'errore di Maresca: "Arriviamo da 63 partite, voi?" "Da 70" e cala il silenzio

"I miei giocatori hanno disputato 63 partite". Le parole di Maresca che scandisce come una sentenza il numero incredibile di una stagione infinita: "per questo le squadre europee si apprestano a questa competizione in condizioni ben differenti da quelle delle squadre sudamericane o brasiliane in particolare. Proprio per la quantità di partite che abbiamo disputato" continua il tecnico italiano dei londinesi. "La voglia di vincere è la stessa vostra, ma noi arriviamo qui con ben 60 partite sulle spalle". Parole che non passano inosservate ai giornalisti brasiliani presenti. Che non perdono occasione per fargli notare l'errore al momento della domanda: "Noi abbiamo disputato 60 gare….voi?". "70, 70 nello stesso periodo" lo corregge un giornalista, "sono molte di più".

Di fronte al dato, la reazione di Maresca è obbligata: resta in silenzio, abbozzando un sorriso ben capendo della topica compiuta in conferenza, senza più pronunciare verbo. Dopotutto il Fluminense ha giocato davvero 70 partite in questa stagione, con il campionato brasiliano tra i più lunghi da sempre.