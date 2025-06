Cavani delude al Mondiale per Club con il Boca Juniors: ha giocato 54 minuti in tre partite

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Edinson Cavani non ha lasciato un bel ricordo al Mondiale per Club dove sarebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti. Il Boca Juniors è tornato a casa, penalizzato da un girone con Bayern Monaco e e Benfica che sono riuscite ad approdare agli ottavi di finale, e l'uruguaiano è stato praticamente impalpabile per tutta la competizione: un infortunio lo ha frenato e l'ultima apparizione contro l'Auckland è stata quasi una forzatura, dato che è durato poco più di un tempo.

Il Matador ha giocato 54 minuti nell'ultima partita della fase a gironi e non ha mai avuto occasioni concrete, un quadro preoccupante visto che gli Xeneizes puntavano su di lui come uomo di spicco per cercare di sorprendere in questo torneo. È stato un Mondiale per Club molto triste per l'attaccante che non ha avuto spazio e tempo per provare a cambiare il corso delle cose ed evitare una dolorosa eliminazione.

Cavani lascia il Mondiale per Club con una grande delusione

In totale è riuscito a giocare circa metà partita sulle tre disponibili al Mondiale per Club: mentre tutte le squadre sudamericane sono riuscite a trasformarsi in autentiche sorprese, il Boca ha fatto fatica dando seguito a un anno piuttosto storto sotto tutti i punti di vista. Non è bastato il tifo incessante dei tifosi che hanno praticamente preso d'assalto lo stadio con i loro colori e le canzoni: gli Xeneises si sono giocati gli ottavi all'ultima giornata contro l'Auckland ma il pareggio li ha condannati all'eliminazione. E Cavani torna a casa amareggiato, dato che ha disatteso tutte le aspettative.

L'attaccante ha giocato appena 54 minuti, non è riuscito a segnare gol né tantomeno a creare occasioni pericolose. C'erano grandi speranze, doveva essere lui il trascinatore, ma un problema fisico ha condizionato tutto il Mondiale per Club. Neanche contro i neozelandesi, una squadra di semi-dilettanti, si è sbloccato, ma il problema ha radici più profonde: negli ultimi due mesi è sceso in camp solo per 87 minuti ed è lontano sia dai fasti di un tempo che dalle necessità che il Boca ha in questo momento.