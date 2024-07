Olanda ai quarti di EURO 2024, Gakpo show e Romania battuta 3-0: sfiderà la vincente di Austria-Turchia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Olanda vola ai quarti di finale di EURO 2024 battendo per un 3-0 la Romania con un gol di Gakpo e doppietta di Malen. Ora la nazionale Oranje sfiderà la vincente di Austria-Turchia. All'Allianz Arena di Monaco la selezione olandese ha disputato un'ottima partita e ha meritato la qualificazione mettendo in mostra alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Molta Romania nei primi 15′ ma poi la nazionale di Ronald Koeman ha guadagnato campo e dopo aver trovato il gol è andata anche vicina al raddoppio in diverse situazioni.

Olanda si è portata in vantaggio con Gakpo, che si è accentrato da sinistra e batte Nita sul primo palo: tiro buono dell'attaccante del Liverpool ma errore nella copertura del portiere rumeno.

Gakpo show e Romania battuta 2-0: l'Olanda va ai quarti

Il numero 11 è stato una delle spine nel fianco costanti della Romania, che ha provato a reagire ma non ha mai creato veri problemi a Verbruggen. Sempre Gakpo si è reso protagonista di una sgroppata di 30 metri conclusa con un destro deviato da Nita e di un gol annullato dal VAR. Una prestazione maiuscola dell'esterno offensivo Oranje, che ha messo lo zampino anche nel gol del raddoppio di Malen: numero di Gakpo sulla sinistra che tiene la palla in campo e mette in mezzo per il compagno, che da due passi non ha problemi a fissare il risultato sul 2-0.

Nei minuti di recupero è arrivata la terza rete, sempre con l'attaccante del Borussia Dortmund, che con un'azione solitaria si regala la doppietta personale e porta ai quarti la sua Olanda.

Il tabellino di Romania-Olanda

RETI: 20′ Gakpo, 83′ e 92′ Malen.

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Hagi; Dragus. CT: Iordanescu.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Akè; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn (46′ Malen), Depay, Gakpo. CT: Koeman.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER).