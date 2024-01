Mike Tyson aveva oltre mezzo miliardo, oggi ha perso quasi tutto: quanto gli resta sul conto Mike Tyson, icona della boxe, all’apice della carriera ha incassato cifre da capogiro, sperperando poi tutto. Oggi è riuscito a risollevarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quante vite ha vissuto Mike Tyson? Difficile dirlo. Quello che è certo è che l’ex pugile, campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, si è ritrovato più volte a passare dall’inferno al paradiso. Il leggendario boxeur tra l'altro è riuscito a raggiungere grazie ai suoi guadagni, picchi di ricchezza assoluti. Con altrettanta velocità l'ex campione ha sperperato tantissimi soldi. Oggi comunque ha un patrimonio comunque di tutto rispetto di circa 10 milioni di dollari.

Quello che all'epoca diventò più giovane campione del mondo dei pesi massimi, dopo il suo exploit sul ring ha iniziato ad accumulare denaro in maniera esponenziale. Tyson cresciuto in condizioni difficili, tra indigenza e criminalità, grazie al pugilato si ritrovò a diventare ricchissimo. Man mano che affrontava e batteva avversari, i premi diventavano sempre più importanti. L'apice del successo dal punto di vista economico è arrivato dopo il trionfo su Lennox Lewis quando intascò 35 milioni di dollari. Da sottolineare poi, i 60 milioni in dollari per le due gare contro Evander Holyfield per un totale di guadagni incassati dagli incontri di 375 milioni di dollari.

Le incredibili "borse" incassate da Tyson sono state legate anche all'avvento degli eventi pay-per view che gli fruttavano enormi introiti. A queste somme bisogna poi aggiungere quelle legate alle enormi sponsorizzazioni con brand come Pepsi, EA Sports, Nintendo e altri. Insomma cifre alla mano, il classe 1966 si è ritrovato all'apice della carriera con 500 milioni di dollari. Un tesoretto enorme, che l'ex gigante del ring è riuscito a gettare alle ortiche, con una gestione letteralmente scellerata.

Una vita stravagante e lussuosa (basti pensare alla sua passione per gli animali esotici) , investimenti eccessivi o sballati che hanno portato al fallimento del 2003 con debiti dichiarati di circa 20 milioni di dollari. Una situazione che lo ha costretto a vendere la sua incredibile villa di 52 stanze con due piscine e una discoteca al rapper 50 Cent, la sua altrettanto famosa Ohio Mansion da circa un milione di dollari che ora è stata trasformata in una chiesa. È scivolato pericolosamente sul lastrico Tyson che si è poi risollevato grazie alla sua eccezionale popolarità.

La sua fortuna è stato un podcast di successo, un business della cannabis, e i soldi offertigli per esibizioni e ritorno sul ring. Quanto ha oggi dunque sul conto la leggenda della boxe? Secondo il sito Celebrity Net Worth specializzato nel quantificare i guadagni delle star, Tyson oggi ha un patrimonio di 10 milioni di dollari. Una cifra importante, ma lontanissima dal mezzo miliardo del momento clou della sua carriera.