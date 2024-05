Mbappé ferma l’intervista e se ne va dopo PSG-Borussia: infastidito da una domanda sul Real Madrid

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League 2023-2024 ha lasciato con l'amaro in bocca il PSG di Luis Enrique ma soprattutto Kylian Mbappé che si aspettava un finale diverso per la sua avventura nella compagine parigina. Il fenomenale attaccante transalpino infatti al termine della stagione dopo 7 anni e oltre 250 gol realizzati lascerà Parigi da svincolato e lo farà senza aver messo in bacheca nessun titolo europeo.

Quella che è stata la sua ultima partita nel massimo torneo continentale con indosso la maglia del PSG infatti non è andata come si aspettava: un palo colpito nei pochi lampi regalati in questa semifinale di ritorno e al fischio finale di Orsato per lui c'è spazio solo per l'ennesima delusione europea. Nonostante ciò dopo la gara Kylian Mbappé si è comunque fermato per rispondere alle domande dei giornalisti nella zona mista del Parco dei Principi ma anche in questo caso l'epilogo non è stato quello sperato.

Oltre che sul match appena terminato, inevitabilmente il discorso si è orientato su quello che sarà il suo imminente futuro (che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vederlo vestire la maglia del Real Madrid). Dopo aver risposto ad una prima domanda sulla cocente eliminazione dalla Champions League, uno dei giornalisti presenti ha fatto una domanda che, come dimostra la sua reazione (divenuta immediatamente virale sui social network), lo ha infastidito parecchio. Al francese è infatti stato chiesto se tiferà per la squadra di Carlo Ancelotti nella semifinale di ritorno con il Bayern Monaco da cui uscirà la formazione che affronterà poi il Borussia Dortmund nella finale della Champions League.

Una domanda evidentemente provocatoria alla quale Kylian Mbappé ha risposto senza proferire alcuna parola ma con un'espressione (alzando gli occhi al cielo e mordendosi il labbro inferiore) che lascia trasparire tutto il fastidio provato per una domanda che in quel momento ha valutato come, data la situazione, del tutto fuori luogo tanto da decidere di interrompere lì l'intervista e andare via concludendo così la sua sessione davanti ai media e zainetto in spalla dirigersi fuori dallo stadio che è stato teatro di quella che sarà ricordata come la sua ultima partita in Champions League con la maglia del PSG.