L'intervista a James Rodriguez in Copa America è surreale: domande stranissime, lui resiste stoico James Rodriguez resta immobile davanti ai microfoni dopo le stranissime domande di un giornalista colombiano: resta al gioco nell'intervista più bizzarra della Coppa America.

A cura di Ada Cotugno

Nella testa di James Rodriguez sono sorte diverse domande quando il giornalista colombiano gli ha avvicinato il microfono dando inizio all'intervista più bizzarra di tutta la Coppa America. Con infinita pazienza e un grande sorriso il giocatore ha risposto a tutto, partecipando al dialogo sulla strana lampada magica che strofinerebbe ogni sera per essere sempre più forte: non ha niente a che vedere con le semifinali raggiunte dalla Colombia e neanche con l'ottimo torneo che sta giocando l'ex Real Madrid, leader della sua nazionale dentro e fuori dal campo.

L'intervista bizzarra a James Rodriguez

"Genio, dormi con la lampada accesa?" è stata la domanda che ha fatto strabuzzare gli occhi all'attaccante che non capiva bene il significato nascosto dietro a quelle parole. La sua risposta è stata vaga, di quelle che vengono date dopo una buona partita per chiudere in fretta gli impegni con i media: "No, cerco di aiutare i miei compagni affinché possano fare bene le cose, siamo in un buon momento e questo è un bene per tutti". Ma Jaime Dinas, eclettico giornalista colombiano, non aveva di certo esaurito la sua scorta di richieste abbastanza strane.

La lampada è stato un punto centrale nella sua intervista e ha continuato a insistere: "Ma la portate allo stadio?". A quel punto James Rodriguez ha deciso di non lasciare i microfoni ma di restare al gioco sorridendo e assecondandolo su questo fantasioso oggetto che verrebbe trasportato dalla Colombia allo stadio in ogni occasione utile. "Come vi ho detto, cerco di aiutare i miei compagni a giocare bene e mi sto divertendo", ha continuato il colombiano per provare a sviare il discorso.

Poi c'è stato spazio per dei complimenti forse un po' troppo esagerati che hanno fatto arrossire il giocatore, rimasto imperterrito nonostante le domande strane che si susseguivano: "Sei consapevole che nel calcio non sei un essere umano , che sei un alieno?". La sua risposta è stata piuttosto imbarazzata ma comunque molto educata: "Non credo, ma grazie". Sul suo profilo social il giornalista ha spiegato che ha voluto chiedere a James Rodriguez della lampada magica che sfrega ogni sera per diventare il genio della Colombia, un siparietto che evidentemente non ha spiegato bene al suo intervistato che è rimasto sbalordito e incredulo davanti al discorso.