Chivu entra nello spogliatoio dopo Parma-Inter e si scusa con un calciatore: “Ho sbagliato”

A cura di Marco Beltrami

Il suo Parma è riuscito a recuperare due gol all'Inter, complicando i piani scudetto nerazzurri. Cristian Chivu però nel suo intervento con la stampa nel dopo-partita ha pensato prima di tutto a scusarsi per i suoi errori. Non cerca alibi l'ex difensore che si è assunto le responsabilità per le scelte commesse nel primo tempo, quando gli ospiti hanno avuto vita facile. Per questo Chivu ha svelato di essersi mostrato dispiaciuto con uno dei suoi calciatori al rientro negli spogliatoi dopo il match.

Chivu chiede scusa dopo Parma-Inter, si è scusato con Almqvist

A DAZN, Chivu si è mostrato d'accordo con il punto di vista di Andrea Stramaccioni. L'ex mister nerazzurro ha sottolineato come il Parma abbia affrontato il match contro l'Inter con un atteggiamento tattico giusto, ma con interpreti "sbagliati". Niente da dire da parte del mister rumeno: "Hai pienamente ragione mister. Ho sbagliato nel primo tempo gli interpreti, non come idee o come pensare a giocare e chiudere i loro punti di forza". Ecco allora la necessità di scusarsi soprattutto con Almqvist che ha faticato e non poco ad adattarsi: "La prima cosa che ho fatto è chiedere a scusa ad Almqvist perché l’ho messo in difficoltà a fare quel tipo di lavoro".

Il Parma ha approfittato del calo dell'Inter

Fortunatamente le cose poi sono andate meglio nel secondo tempo, anche grazie ad una reazione di carattere da parte del Parma che ha recuperato: "Nel secondo tempo sono stati bravi loro a crederci, a reagire e a rimanere in partita. Però mi prendo la responsabilità e la colpa del primo tempo, perché ho sbagliato". Ci ha messo del suo anche l'Inter che forse credeva che il match fosse ben indirizzato: "Possiamo adattarci agli avversari, ma è vero che nel secondo tempo è cambiato un po’ tutto e anche l‘atteggiamento dell’Inter che era meno aggressiva. Forse pensavano di aver chiuso la partita e ci hanno permesso di guadagnare campo".

Una serata difficile da dimenticare comunque per Chivu, che ha fatto un brutto scherzo alla sua ex squadra: "Non posso negare il mio passato, l’Inter mi ha dato l’opportunità di crescere in tutto e la mia stima e l’affetto per ciò che hanno fatto per me resterà per sempre. Ma in questo momento penso al mio Parma e a raggiungere l’obiettivo salvezza”.