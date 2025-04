video suggerito

David Beckham ha fatto una festa anticipata per i 50 anni con una lista di invitati impressionante L'ex calciatore compirà l'anniversario il 2 maggio ma ha deciso di iniziare la celebrazione per la speciale ricorrenza in anticipo. A Miami ha organizzato un evento sontuoso.

Il ristorante Cipriani di Miami è divenuto per una sera l'ombelico del mondo dello showbiz. C'era un'ospite d'eccezione, David Beckham, che ha scelto quella location per festeggiare il 50° compleanno. E fa nulla che la data ufficiale sia quella del 2 maggio, l'ex stella del calcio inglese e internazionale ha già dato il via alla celebrazione dell'anniversario. Più che una festa per aver raggiunto il mezzo secolo di vita, è stato un evento impressionante per la presenza di celebrità del mondo dello sport, del cinema e molti altri Vip che Becks ha voluto accanto a sé.

Immancabile l'abbraccio della famiglia: l'ex Spice Boy era accompagnato dalla consorte, Victoria, dai figli più piccoli Romeo (22 anni), Cruz (20 anni) e Harper (13 anni), che ha conquistato la scena per ilsuo abito nero in raso e la capigliatura biondo platino. Erano assenti il ​​figlio maggiore Brooklyn (26 anni) e la moglie Nicola Peltz (30 anni). Come mai? Era a Santa Barbara, dall'altra parte degli Stati Uniti ma la loro assenza ha alimentato il chiacchiericcio del gossip.

Sontuosi gli abiti che in pochissimi possono permettersi (a cominciare dalle smoking indossato dall'ex campione del Manchester United), sfarzosa e curata nei minimi dettagli l'organizzata della serata. Quanto sarà costato il party? Non ci sono stime ufficiali ed è difficile azzardarne, ma se l'anno scorso sua moglie, Victoria, non badò a spese per spegnere 50 candeline e allestire un'accoglienza da almeno 300 mila euro (con somma arrotondata per difetto, perché in realtà più alta secondo i tabloid) è ipotizzabile sia stato quello il livello del budget previsto dall'ex calciatore. Del resto, poteva essere diversamente? Niente affatto, considerato che Beckham è un'icona globale (solo su Instagram la sua community può contare su 88 milioni di ‘seguaci'), un brand, un'azienda internazionale.

La lista degli ospiti era esclusiva. Il comproprietario dell'Inter Miami CF ha invitato molti dei suoi giocatori tra cui spiccavano gli ex del Barcellona Luis Suárez, Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets. C'erano anche superstar di altri sport come la leggenda della NFL, Tom Brady, e l'ex cestista della NBA, Shaquille O'Neal. "Ho pensato di iniziare a festeggiare un po' prima – ha scritto Beckham -. Una serata davvero speciale a Miami. Sono così fortunato ad avere degli amici e una famiglia fantastici con cui iniziare i festeggiamenti per il 50° anniversario". Tra loro c'erano anche l'attore e regista Fisher Stevens, legato al mondo di Apple TV e appassionato di football, e l'attore americano, Justin Theroux. Ed è solo l'inizio.