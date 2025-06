David Beckham ricoverato in ospedale, la moglie Victoria: “Guarisci presto, papà”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

David Beckham è stato ricoverato in ospedale dopo aver provato un dolore "insopportabile", tale da non poter più rimandare qualcosa che era lì in attesa da oltre 20 anni. L'ex nazionale inglese e attuale proprietario dell'Inter Miami, la squadra della MLS in cui gioca Messi, è stato fotografato con il braccio al collo mentre era convalescente in un letto d'ospedale. Assieme a lui la moglie Victoria, che ha pubblicato su Instagram un paio di foto di ‘Becks' con un messaggio di sostegno: "Guarisci presto, papà".

La prima delle due storie pubblicate su Instagram dalla moglie di David Beckham

Perché David Beckham è finito in ospedale: l'operazione al polso 22 anni dopo

David è stato fotografato sorridente mentre posava con il braccio avvolto in una fascia blu, senza indicazioni su come si fosse fatto male. Una seconda foto mostrava il 50enne baronetto con un braccialetto su cui era scritto ugualmente "guarisci presto". Secondo quanto riferiscono i media inglesi, l'ex capitano del Manchester United è stato sottoposto a un'operazione per riparare il polso che si ruppe durante una partita dell'Inghilterra ben 22 anni fa.

Beckham si fratturò il polso nel 2003 durante un'amichevole tra Inghilterra e Sudafrica. Parecchi anni dopo, il fastidio al polso è diventato un dolore sempre più forte. Le radiografie hanno mostrato che c'era una vite conficcata nel polso che avrebbe dovuto dissolversi col tempo e invece era ancora lì. A quel punto l'ex calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuoverla.

L’altra immagine di Beckham sul letto d’ospedale

Era il 22 maggio del 2003 quando l'Inghilterra andò a giocare una partita amichevole contro il Sudafrica a Durban. Nel corso del match David Beckham si fratturò il polso destro a seguito di un contrasto con il difensore sudafricano Thabang Molefe. L'infortunio avvenne quando Beckham, allora capitano dei Tre Leoni, atterrò malamente sul polso durante un'azione di gioco. All'epoca il centrocampista si sottopose a un'operazione per stabilizzare l'osso tramite l'inserimento di una vite, che col tempo avrebbe dovuto sparire. Cosa che evidentemente non è avvenuta, portando a dolori persistenti per la presenza del corpo estraneo residuale e al conseguente ultimo intervento delle ultime ore.