David Beckham festeggia in anticipo i 50 anni: tutti in abito da sera al party glamour in suo onore Con un mese d'anticipo, David Beckham ha festeggiato a Miami i 50 anni, assieme alla famiglia e agli amici più cari, tutti elegantemente vestiti.

A cura di Giusy Dente

Famiglia Beckham

Contro ogni superstizione, David Beckham ha festeggiato con largo anticipo il suo compleanno. L'ex calciatore è nato il 2 maggio 1975, ma ha deciso di non aspettare e di celebrare i 50 anni un mese prima. Ha organizzato un party con la famiglia e gli amici di sempre, presso il ristorante Cipriani di Miami (Florida). Al suo fianco, come sempre da ormai 30 anni, anche la moglie Victoria: i sue si sono sposati nel 1993 e hanno rinnovati i voti nuziali nel 2006.

I Beckham elegantissimi in abito da sera

C'erano tutti (o quasi) alle festa di compleanno di David Beckham, che ha fatto le cose in grande stile per i 50 anni. Era presente ovviamente la moglie Victoria e con lei anche i figli Harper, Romeo e Cruz, questi ultimi due con le rispettive fidanzate. Unici assenti il figlio maggiore della coppia Brooklyn con la moglie Nicola Peltz, che vivono a Los Angeles. Hanno preso parte al party esclusivo anche l'asso del calcio Lionel Messi e Mel B, storica amica di Victoria conosciuta ai tempi delle Spice Girls.

David e Victoria

Avvistati anche Tom Brady e la stella del basket Shaquille O'Neal. Data l'occasione glamour, gli invitati hanno optato per look elegantissimi degni dell'occasione. Completo nero per il festeggiato, re indiscusso della serata col suo smoking di velluto con papillon coordinato a quello dei due figli maschi. Victoria Beckham, da vera fashion icon, ha puntato sulla semplicità, un capo intramontabile: slip dress bianco con spalline sottili. Abiti lunghi da sera per tutte le invitate, che hanno preferito soprattutto il nero e i colori pastello.

David Beckham con gli amici

La "piccola di casa" Harper ha rubato la scena con un nuovo hair look: capelli biondissimi in stile principessa, per la tredicenne. "Che bello iniziare la prima di tante feste di compleanno, circondato da amici e familiari" ha scritto il festeggiato, che dunque ha davanti a sé un lungo mese di festeggiamenti. I Beckahm amano i party grandiosi: basti pensare che Victoria Beckham l'anno scorso, per i suoi 50 anni, ha organizzato una festa a Londra presso l'imponente club privato Oswald's di Mayfair costato quasi 300 mila euro, con tanto di reunion delle cinque Spice Girls.