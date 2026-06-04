Nina Zilli festeggia i 3 anni di Anna Blue: madre e figlia vestono coordinate al party di compleanno in giardino

La cantante e il compagno hanno organizzato una festa di compleanno in giardino per la loro primogenita Anna Blue, che ha compiuto 3 anni.

La festa di compleanno di Anna Blue

Da quando è nata (il 2 giugno 2023), ogni anno la festa di compleanno per Anna Blue è sempre stata un momento irrinunciabile. E anche questa volta, infatti, i genitori hanno rispettato la tradizione. Nina Zilli e il compagno Daniele Lazzarin "Danti" hanno organizzato per la piccola di casa un allegro e colorato party in giardino in grande stile, proprio come l'anno scorso. Assieme a tanti altri bambini, la festeggiata ha potuto divertirsi, giocare e ovviamente spegnere le candeline sulla torta in suo onore. La bimba ha compiuto 3 anni e la cantante ha mostrato sui social a fan e follower la giornata di festa che si sono goduti in suo onore.

Anna Blue solitamente non viene mostrata sui social: Nina Zilli è molto attenta a proteggere la privacy della sua vita familiare. Non pubblica scatti col compagno né con la sua primogenita, preferendo condividere online solo ciò che riguarda il lavoro, la carriera, tenendo quindi fuori gli affetti. In questo caso, si tratta anche di una bambina molto piccola ed è una questione di tutela, per proteggerla dalle insidie che si nascondono nel web. È la stessa strada scelta da Giulia De Lellis; idem per Aurora Ramazzotti col figlio Cesare.

Anna Blue

In occasione del compleanno della piccola, però, la cantante ha fatto uno strappo alla regola: un modo anche per portare fan e follower in un momento di festa, in un momento allegro della sua vita. Il party per la festeggiata si è svolto in giardino, tra palloncini, dolcetti personalizzati, una postazione per preparare lo zucchero filato, la zona trucco. Immancabile la torta col numero 3. Nina Zilli si è rivolta a un team di esperti. Mauro e Micaela si sono occupati della parte food e dell'allestimento tavola, Michael e Giulia de Il Mondo di MeG hanno provveduto all'animazione.

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Nina Zilli, Anna Blue, Daniele Lazzarin

Madre e figlia hanno sfoggiato un outfit coordinato. Da fan dei colori sgargianti e delle stampe, Nina Zilli ha scelto un completo oversize variopinto e allegro, perfetto per un'occasione festosa. È composto da camicetta con zip e tasche in denim, pantaloni larghi. La versione mini della bimba ha un gilet al posto della camicetta e un paio di calzoncini corti: un look pratico, perfetto per scorrazzare liberamente in giardino assieme agli amichetti.