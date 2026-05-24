Il battesimo della figlia di Anna Tatangelo, Beatrice, è una festa in rosa con torta a due piani e orsetti

Anna Tatangelo ha condiviso sui social alcuni momenti del battesimo della piccola Beatrice, celebrato con una festa elegante nei toni del rosa, tra decorazioni curate, una torta a due piani e foto di famiglia.

Anna Tatangelo con la figlia Beatrice e il compagno Giacomo Buttaroni

Una giornata speciale vissuta con discrezione ma raccontata attraverso alcuni scatti condivisi nelle stories di Instagram: Anna Tatangelo ha celebrato così il battesimo della figlia Beatrice insieme al compagno Giacomo Buttaroni. La cantante di Sora ha scelto un’atmosfera raffinata e romantica per uno degli appuntamenti più importanti della loro famiglia. Tatangelo, diventata mamma della sua secondogenita lo scorso 3 gennaio, ha mostrato ai fan alcuni dettagli della giornata, per la quale è stata organizzata una grand festa in rosa.

I biscotti con il nome della figlia di Anna Tatangelo, Beatrice

Una festa tutta rosa tra decorazioni e dettagli scenografici

L’allestimento scelto per il battesimo, creato da SR Organizzazione Eventi a Roma, è stato costruito attorno a una palette delicata, dominata da rosa cipria, bianco e tonalità nude. Dalle immagini condivise emerge una scenografia pensata nei minimi particolari, con archi di palloncini, composizioni floreali e un grande orsetto decorativo a fare da sfondo alle fotografie di famiglia.

Dettaglio delle decorazione del battesimo, create da SR Organizzazione Eventi a Roma

Tra gli elementi che hanno attirato maggiormente l’attenzione anche una torta a più piani coordinata con il tema dell’evento, arricchita da piccole meringhe rosa dalla forma rotonda. A completare la festa anche cupcake decorati, dolci a tema e un bouquet di marshmallow trasformato in un elemento scenografico.

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Un bouquet di marshmallow accompagnato da un fiocco rosa e un orsetto

La scelta di un momento intimo e familiare

Negli ultimi mesi Anna Tatangelo ha mantenuto un profilo particolarmente riservato sulla sua vita privata, condividendo solo piccoli frammenti della maternità vissuta con Beatrice. Anche per questa occasione la cantante ha preferito raccontare il momento senza eccessiva esposizione, puntando su immagini semplici ma curate.

Anna Tatangelo insieme ai suoi famigliari al battesimo

Gli scatti pubblicati mostrano una famiglia sorridente e un clima sereno, in linea con una scelta che sembra privilegiare la dimensione privata. Una celebrazione elegante e senza eccessi, costruita attorno alla famiglia e ai dettagli pensati per rendere indimenticabile una giornata speciale.