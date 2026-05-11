Giulia De Lellis e Tony Effe coordinati con Priscilla: i pigiami di famiglia sono a righe bianche e rosa

Giulia De Lellis ha celebrato la sua prima Festa della Mamma in modo speciale, cosa ha fatto? Si è vestita in coordinato con Priscilla e Tony Effe, sfoggiando degli adorabili pigiami “di famiglia”.

Ieri per Giulia De Lellis è stata una giornata memorabile: ha celebrato per la prima volta la Festa della Mamma in compagnia della piccola Priscilla, nata lo scorso ottobre. Sui social ha documentato l'evento con foto e Stories in cui ha ricordato la magia della gravidanza, da quando ha visto il pancino che cominciava a crescere a quando ha dato l'annuncio alle persone care insieme al papà Tony Effe, fino ad arrivare ai servizi fotografici super glamour realizzati a pochi giorni dal parto. Ora può tenere finalmente la bimba tra le braccia e, complice la sua innata passione della moda, ha pensato bene di trasformarla nella sua mini-me con dei look coordinati di famiglia.

I look da notte coordinati di Giulia De Lellis, Tony Effe e Priscilla

Giulia De Lellis adora la moda mini-me e non poteva che celebrare la Festa della Mamma con un look a tema, coinvolgendo anche il papà Tony Effe. Ha documentato tutto sui social, dove, al termine di una giornata trascorsa tra brindisi e regali speciali, ha condiviso un primo piano sugli adorabili outfit da notte coordinati. Mamma, papà e figlia hanno indossato tutti lo stesso pigiama, un modello con pantaloni e casacca camicia decorato all-over con delle righe verticali bianche e rosa. Il rapper, chiaramente riconoscibile per i tatuaggi su mani e braccia, ha dato l'ennesima prova di essere un padre modello: si è prestato di buon grado a questa "trovata fashion", dando vita a un dolcissimo ritratto di famiglia (anche se nessuno dei tre è stato immortalato in viso).

I pigiami coordinati di Giulia, Tony e Priscilla

L'aneddoto sull'annuncio della gravidanza

La prima Festa della Mamma di Giulia De Lellis è cominciata con un regalo speciale: un sontuoso bouquet di peonie rosa confetto e una torta personalizzata con la scritta "Auguri mamma". Successivamente si è divertita a omaggiare sui social le mamme della sua famiglia, concludendo la "carrellata" con la sua storia.

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I regali per la Festa della Mamma

Il dettaglio che nessuno conosceva? Per annunciare la gravidanza ad amici e parenti aveva organizzato una cena con tanto di bottiglie di vino a tema. All'apparenza sembravano un sofisticato prodotto francese d'annata, poi, analizzando l'etichetta, si scopriva che la casa produttrice era "Chateau Cicogne", mentre sul lato c'era scritto "Bebe est en route", ovvero "Sta per arrivare un bambino". Purtroppo, però, quasi nessuno degli invitati capì il riferimento, costringendola a dare la dolce notizia in modo tradizionale.