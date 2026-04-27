Giulia De Lellis in minigonna al Battesimo della figlia Priscilla: il look total white

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il Battesimo della figlia Priscilla. Look total white per i genitori; l’outfit dell’influencer è stato criticato.

Giulia De Lellis e Tony Effe al Battesimo di Priscilla

Domenica 26 aprile è stata una giornata di festa per Giulia De Lellis e Tony Effe, che hanno celebrato assieme agli amici e alle rispettive famiglie il Battesimo della figlia Priscilla. I due sono diventati genitori a ottobre e da allora hanno sporadicamente condiviso aggiornamenti relativi alla loro nuova vita in tre. L'influencer, infatti, ha spiegato di essere al momento contraria a dare eccessiva esposizione alla piccola: è una scelta fatta per proteggerla dai pericoli del web, dalle persone tossiche che lo popolano. Per la gioia dei fan, però, la coppia ha condiviso alcuni scatti della giornata di festa.

Il primo a condividere un carosello di foto è stato proprio il rapper. Nel suo racconto in immagini si vede la Chiesa, il fatidico momento del Battesimo, la sala della festa con gli ospiti seduti al tavolo. Ovviamente, sono arrivati gli auguri dei follower e di tanti amici del mondo dello spettacolo: Elisabetta Gregoraci, Simona Ventura, Belén Rodriguez. Nei commenti alle foto, però, c'è anche qualcuno che si sofferma sull'outfit della mamma.

I look dei genitori

Giulia De Lellis, per l'occasione, ha scelto un look total white. Il bianco è il simbolo per eccellenza del Battesimo, perché incarna la purezza, l'innocenza. Al neonato è quindi tradizione far indossare la veste candida, che segna l'ingresso nella vita cristiana. Anche l'influencer ha optato per lo stesso colore: un abitino con scollo all'americana e sabot coordinati dal tacco vertiginoso. Ha abbinato un trench verde oliva. In bianco anche Tony Effe: per lui total look Loro Piana con polo, pantaloni, foulard al collo e mocassini. Ha aggiunto occhialoi da sole Cartier e preziosi gioielli.

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Tony Effe e Giulia De Lellis in Chiesa con Priscilla

L'outfit dell'influencer è stato criticato perché giudicato inappropriato per l'occasione: l'abitino corto l'ha messa al centro della polemica. "Più che un Battesimo me sembra no shooting" si legge in un commento. In un altro c'è chi le dà della "burina", chi scrive "Non sono vestiti eleganti. Mi sembrano a una scampagnata" e ancora "Orribile il trench per una cerimonia".