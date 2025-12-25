Il primo Natale da mamma di Giulia De Lellis: per la piccola Priscilla sceglie l’abito da elfo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia De Lellis è diventata mamma per la prima volta lo scorso ottobre, ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe, e non potrebbe essere più felice. Questo, dunque, per lei è un Natale molto speciale e per renderlo letteralmente indimenticabile ha decorato l'albero con delle palline personalizzati e poi ha organizzato la sua prima vacanza di famiglia sulla neve. Ieri, inoltre, per la cena della vigilia che ha dato ufficialmente il via alle feste ha scelto per la bimba un adorabile look perfettamente a tema: ecco il risultato.

La trasformazione in elfo della piccola Priscilla

Per Giulia De Lellis la scelta dei look per i diversi eventi a cui partecipa è sempre tutt'altro che casuale e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore, anche se questa volta il suo stile non c'entra niente. La vera protagonista della vigilia trascorsa in famiglia è stata la piccola Priscilla, che per l'occasione è stata trasformata in un'adorabile elfo. A rivelarlo è stata l'influencer in persona, che a poche ore dalla cena ha fatto un primo piano sull'outfit che avrebbe fatto indossare alla figlia, accompagnato dalla didascalia "Elf mode: ON", accompagnata da emoticon a forma di cuore, albero di Natale e mano che indica qualcosa di piccolo con le dita.

Il look da elfo di Priscilla

Il look natalizio di baby Priscilla

Com'è fatto il look da elfo di baby Priscilla? Giulia De Lellis ha scelto per lei un mini abito tartan, un adorabile modello sui toni del blu, verde e nero con gonna a palloncino, colletto Peter Pan bianco coordinato alle ruches sulle maniche corte, nastro intorno alla vita e drappeggio elasticizzato sul corpino, sul quale sono ricamate delle roselline rosse. A completare il tutto non sono mancati i collant scuri. Insomma, l'influencer ha detto no ai completi per bambini da Babbo Natale, per la figlia ha preferito puntare tutto sull'eleganza senza tempo ma "strizzando l'occhio" alla tradizione.