Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori, è nata Priscilla: “La nostra bambina è qui”

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. Dopo giorni di indiscrezioni e smentite sulla nascita della loro prima figlia, Priscilla, l'influencer e il cantante hanno dato ufficialmente la bella notizia con un post pubblicato su Instagram nella giornata dell'8 ottobre.

L'annuncio della nascita di Priscilla

Dopo settimane di indiscrezioni riguardo il parto e l'arrivo della piccola Priscilla, nella giornata dell'8 ottobre, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La bella notizia è stata comunicata ai milioni di followers che li seguono con alcuni scatti direttamente dall'ospedale, il Policlinico Gemelli di Roma. L'influencer ha pubblicato una foto in cui il neo papà tiene tra le braccia la piccola, scrivendo come didascalia: "La nostra bambina è qui…. come ve lo spiego". Anche il neo papà ha dedicato alla nuova arrivata in famiglia alcuni scatti, che mostrano De Lellis in sala parto e i primi giorni di vita della neonat. "Tutto", ha scritto come didascalia accompagnato da un cuore rosa.

Tantissimi i commenti di congratulazioni comparsi in poco tempo su Instagram. "Welcome Priscilla", ha scritto ad esempio Sick Luke sotto il post di Tony Effe. E ancora messaggi con cuori e auguri da parte di Mambolosco, Capo Plaza, Rose Villain, Drillionaire.

Giulia De Lellis e i continui gossip sulla gravidanza

Erano ormai diversi giorni che sui social circolavano indiscrezioni, sempre più insistenti, riguardo la nascita della piccola Priscilla, nonostante i genitori non lo avessero confermato. Tra le ipotesi, quella che la coppia preferisse non annunciarlo perché aveva "venduto l'esclusiva a un giornale". Nel frattempo, tra le sue stories Instagram, De Lellis smentiva ogni gossip mostrandosi ancora con il pancione e in attesa di ulteriori controlli.

In passato, l'influencer si era già esposta riguardo le fake news circolate sulla sua gravidanza, chiarendo il suo punto di vista con fermezza: "Non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o peggio ancora una perdita, è violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di "personaggi pubblici".