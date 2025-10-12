Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto: “Grazie a Tony Effe, non mi ha mai lasciata. Sono in estasi totale”

Giulia De Lellis ha mostrato sui social il ritorno a casa dall’ospedale dopo il parto. Lo scorso 8 ottobre ha annunciato la nascita di Priscilla, la prima figlia con il compagno Tony Effe. La neo mamma ha ringraziato tutti per l’affetto: “Mi devo ancora riprendere da questa botta d’amore. Grazie soprattutto all’amore della mia vita. Sono anni che non aspettavo altro”.

Giulia De Lellis è da poco diventata mamma della piccola Priscilla. Lo scorso 8 ottobre ha annunciato la nascita della figlia, la prima avuta con il compagno Tony Effe. A qualche giorno di istanza, sui social, l'influencer ha mostrato il ritorno a casa dall'ospedale dopo il parto e ha ringraziato tutti coloro che la seguono per l'enorme effetto ricevuto.

Giulia De Lellis torna a casa dopo il parto, le foto e le parole d'amore per Tony Effe

Tra le sue storie Instagram, Giulia De Lellis ha mostrato il ritorno a casa dall'ospedale dopo il parto. Tra le sue stories Instagram, l'influencer ha condiviso una foto della piccola Priscilla nella culla, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto in questi mesi. Oltre al personale del policlinico Gemelli di Roma, dove la bambina è nata, anche e soprattutto il padre Tony Effe: "La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo del migliore dei modi grazie a ognuno di loro. Ma più d tutti grazie all'amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo". Su TikTok, poi, l'influencer ha pubblicato un video del neo papà mentre esce dall'ospedale e tiene tra le mani la culla. "Tipo 15 anni che non aspettavo altro", ha scritto.

Giulia De Lellis ancora fatica a rendersi conto di essere diventata mamma: "Mi devo ancora riprendere da sta botta d'amore, sono in estasi totale". Infine ha ringraziato anche tutti coloro che, sui social e di persona, le hanno mandato un messaggio: "Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi".

La notizia della nascita di Priscilla Rapisarda

Dopo settimane di indiscrezioni riguardo il parto e l'arrivo della piccola Priscilla, nella giornata dell'8 ottobre, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita della loro prima figlia. La bella notizia è stata comunicata ai milioni di followers che li seguono con alcuni scatti direttamente dall'ospedale. "La nostra bambina è qui. Come ve lo spiego", ha scritto al neo mamma.