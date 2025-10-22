Tony Effe e il regalo da 70mila euro a Giulia De Lellis: ecco cosa le ha donato per la nascita di Priscilla

Tony Effe e Giulia De Lellis sono diventati genitori lo scorso 7 ottobre. È nata la primogenita della coppia, Priscilla. In questi giorni, il cantante e l'influencer sono stati immortalati per le vie di Roma: entrambi in tuta e con la bambina che riposava adagiata sulla spalla del papà. Il settimanale Chi ha svelato che per la nascita di Priscilla, Tony Effe ha fatto un regalo extralusso alla sua compagna.

Il regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis. Secondo quanto sostiene il settimanale Chi, Tony Effe non avrebbe badato a spese per celebrare la nascita della piccola Priscilla. Il cantante avrebbe scelto un regalo preziosissimo per Giulia De Lellis. Si parla di un valore di 70mila euro: "Una parure in oro e diamanti, un Eternity Set con incisione della data del parto, da 70mila euro". Il magazine pubblica anche le foto di una delle prime uscite della coppia dopo la nascita della bambina. I due camminano per le strade di Roma mentre il padre culla Priscilla avvolta in una candida coperta. Di tanto in tanto si fermano e Giulia controlla che la piccola stia bene.

La storia d'amore di Tony Effe e Giulia De Lellis. Le prime indiscrezioni sulla relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis sono trapelate lo scorso anno, quando si vociferava di un atteggiamento complice durante le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Con il passare del tempo, poi sono arrivate le prime paparazzate e la notizia inaspettata della gravidanza, confermata lo scorso maggio dalla ventinovenne. Il 7 ottobre, Giulia De Lellis è diventata madre. In questi giorni ha avuto modo di tornare a casa e ha raccontato ai suoi follower di vivere in uno stato di estasi. Inoltre, ha voluto rimarcare quanto Tony Effe si stia rivelando un ottimo compagno: "Non mi ha mai lasciata". Per l'ex volto di Uomini e Donne, la maternità è un sogno che si avvera. In passato più volte ha confidato di amare i bambini.