Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: le prime foto con la figlia Priscilla Rapisarda

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori nelle ultime ore. Hanno annunciato ieri pomeriggio la nascita di Priscilla, la loro prima figlia, nata con parto cesareo. Dopo giorni di rumors e indiscrezioni sul termine della gravidanza, l'influencer e il rapper hanno regalato ai loro followers le prime foto con la bimba. "Come ve lo spiego" ha scritto in un commento la neo mamma ieri: tra le immagini rese pubbliche su Instagram, il pre e post parto e la vicinanza dei nonni.

Le prime foto di Giulia De Lellis e Tony Effe con Priscilla Rapisarda

"L'amore della mia vita è tutto qui": con questa frase Giulia De Lellis ha commentato quanto vissuto nelle ultime ore. Su Instagram sia lei che Tony Effe hanno pubblicato le foto scattate durante il giorno in cui è nata Priscilla. Tra le immagini anche quelle scattate in sala parto: in una il rapper bacia la fidanzata stesa sul letto operatorio, in un'altra l'influencer è sveglia e sorride davanti alla telecamera.

La coppia ha reso pubbliche anche le prime foto della neonata: il cantante, Big in gara all'ultimo Festival di Sanremo, in un post carosello ha mostrato le sue prime ore con la figlia. Con la bebé poggiata sul petto ha giocato alla play station, poi le ha dato il latte con il biberon. Presenti in ospedale, al Gemelli di Roma, anche i nonni: i genitori di Giulia De Lellis e Tony Effe hanno posato insieme, vicini e sorridenti, davanti alle telecamere dei loro figli, diventati anche loro genitori.

I genitori di Tony Effe e Giulia De Lellis

Da quanto stanno insieme Giulia De Lellis e Tony Effe: le tappe della loro relazione

Giulia De Lellis e Tony Effe sono fidanzati da poco più di un anno. Era l'estate 2024 quando iniziarono a uscire le prime paparazzate che raccontavano di una vicinanza particolare tra i due. Dopo il concerto di Geolier insieme, la complicità al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, loro amici in comune, non passò inosservata: la conferma sulla loro relazione arrivò ad agosto 2204, con le foto della prima vacanza di coppia a Borgo Egnazia. A gennaio la prima dedica d'amore sui social: "La mia ragione di vita" scrisse lui in occasione del 29esimo compleanno dell'influencer. Dopo l'ufficialità della storia d'amore, a fine aprile iniziarono a circolare le prime indiscrezioni sulla gravidanza. A inizio maggio arrivò la conferma dai diretti interessati: lei raccontò che la bimba era stata "desiderata, cercata e voluta", soprattutto dal cantante che "la voleva anche dopo due o tre mesi che stavamo insieme".