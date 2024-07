Giulia De Lellis ritrova Andrea Damante al matrimonio di Ignazio e Cecilia ma gli preferisce Tony Effe

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ritrovati al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, celebrato domenica 30 giugno in Toscana. I “damellis” – così li chiamano da anni i fan – hanno monopolizzato l’attenzione di chi da tempo spera di vederli tornare insieme, soprattutto oggi che entrambi sono tornati single dopo la fine delle storie d’amore con Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta. Per il momento, non c’è alcun ritorno di fiamma in corso e nell’intervista rilasciata recentemente a Fanpage.it, l’influencer si è detta single (nonostante il presunto flirt in corso con Tony Effe) ma alle nozze degli amici Ignazio e Cecilia un’interazione tra i due c’è stata. Ed è stata immediatamente notata da quanti sognano da tempo il momento in cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne torneranno insieme.

La foto scattata da Giulia De Lellis ad Andrea Damante

Giulia, vestita con un abito rosa, ha sorpreso l’ex compagno Andrea con una foto. Damante posava insieme allo sposo e amico Ignazio quando De Lellis si è parata di fronte ai due e ha immortalato la scena. Andrea, era vestito con un abito chiaro con scarpe in tinta, è apparso lievemente sorpreso dal gesto di Giulia ma ha esibito un sorriso.

Dopo la foto a Damante, Giulia De Lellis ha indossato la giacca di Tony Effe

Purtroppo per i fan, la tanto attesa reunion tra Giulia e Andrea non si è conclusa con un riavvicinamento. Al contrario, l’influencer è apparsa maggiormente concentrata sul nuovo flirt che starebbe vivendo con il rapper Tony Effe. Durante la serata, infatti, Giulia è stata vista indossare la giacca del rapper che da qualche settimana starebbe frequentando. Andrea, invece, dopo essersi unito ai festeggiamenti ha fatto perdere le sue tracce. Niente di fatto per i fan dei “Damellis”: il matrimonio di Ignazio e Cecilia non è bastato a siglare il ritorno di fiamma.