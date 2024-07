video suggerito

Giulia De Lellis flirta con Tony Effe davanti a Damante: “Ho dato la giacca a una signorina che aveva freddo” Giulia De Lellis e Tony Effe flirtano di fronte ad Andrea Damante, ex fidanzato della influencer. E il rapper confida a Francesco Moser: “Ho prestato la mia giacca a una signorina che aveva freddo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

435 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Tony Effe si preparano a diventare la coppia più seguita dell’estate. Lo dimostra l’attenzione che le interazioni tra i due hanno suscitato – complice anche la presenza di Andrea Damante, ex compagno della influencer – al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Chi sperava che l’incontro tra i due in occasione delle nozze potesse condurli a un ritorno di fiamma è rimasto deluso. Andrea e Giulia si sono rivisti in pubblico durante il matrimonio dei due amici ma le attenzioni di De Lellis sono apparse completamente assorbite dalla nuova amicizia con il rapper (al quale pare abbia perfino fatto una scenata di gelosia).

Giulia De Lellis con la giacca di Tony Effe e Andrea Damante resta a guardare

Come dimostrano le foto pubblicate sul profilo Instagram di Chi, Giulia ha indossato la giacca che Tony le aveva galantemente prestato per aiutarla a coprirsi. Il tutto di fronte ad Andrea Damante che appare a lato dell’inquadratura, di spalle ma accanto al rapper, nel suo abito chiaro. Nonostante la presenza dell’ex, l’attenzione di Giulia è evidentemente concentrata esclusivamente su Tony che, secondo numerose fonti, sarebbe la sua ultima fiamma.

Tony Effe scherza sulla giacca prestata a Giulia con Francesco Moser

È stato proprio Tony, in un video che circola sui social e che lo vede interagire con Francesco Moser, padre di Ignazio, a spiegare la questione della giacca. Rimasto in gilet, il rapper ha spiegato al padre dello sposo la ragione di un abbigliamento tanto succinto: “Ho prestato la giacca a una signorina che aveva freddo”. La “signorina” in questione era proprio Giulia che ha indossato sorridente l’indumento, quasi come se stesse marcando il territorio. E Damante non ha potuto fare altro che osservare la scena da spettatore, apparentemente divertito.