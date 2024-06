Giulia De Lellis: “Sono single, l’ultima storia sei mesi fa. Chiara Ferragni si è offesa per una battuta” Fanpage.it ha spiato nel telefono di Giulia De Lellis scoprendo alcuni suoi segreti, tra foto scattate e messaggi mandati sui social. L’influencer, seguita da oltre 5milioni di follower su Instagram, al momento si considera single: “La mia ultima storia sei mesi fa, da quel momento solo belle frequentazioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se dovesse descrivere il presente usando la musica, Giulia De Lellis sceglierebbe due generi completamente opposti: "Nella mia playlist passo da Tony Effe a Vasco Rossi. È proprio la confusione del momento attuale". Fanpage.it ha sbirciato nel telefono della nota influencer, seguita da oltre 5milioni di follower su Instagram e fondatrice del brand di make up Audrer, scoprendo alcuni dei suoi segreti. L'ultima foto scattata è alla frase di una canzone di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Quanto all'amore, non è proprio questo il suo caso: al momento si considera single e guarda al passato con cura e senza rabbia. "Seguo tutti i miei ex su Instagram, anche quelli che si sono rifidanzati, alla fine dei conti la vita va avanti per tutti", ha raccontato. L'ultima persona nota con cui ha messaggiato è Ignazio Moser, che presto sposerà Cecilia Rodriguez, per dargli qualche consiglio sulle nozze.

"La mia ultima storia 6 mesi fa, da allora solo frequentazioni"

Giulia De Lellis al momento si considera single. "Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa", ha raccontato a proposito della sua vita privata. Il riferimento è alla storia conclusa, dopo quattro anni, con Carlo Gussalli Beretta. "Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione", ha precisato riguardo al presente. Giano Del Bufalo, con cui è stata paparazzata in più occasioni, non è quindi il suo attuale compagno.

Sul cellulare, l'ultima foto scattata è un pezzo della canzone Amici Mai di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Una frase che potrebbe riassumere il suo passato sentimentale, visto i vari ritorni di fiamma vissuti, ma riguardo alla quale ha voluto precisare: "Non è il mio caso perché secondo me certi amori sanno anche chiudersi. Poi non si sa mai, sono probabilmente diventata famosa perché dico una cosa e faccio l'opposto".

Leggi anche FarWest fa un'inchiesta sulla beneficenza di Fedez e Chiara Ferragni mette il video tra i preferiti

Le ‘scatoline dei ricordi' di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha raccontato a Fanpage.it che l'ultimo video salvato su Instagram è del professor Tamburello, psicologo che segue ormai da diversi anni. L'argomento erano i ricordi e la capacità di saper distinguere i rapporti sani da quelli tossici. "Essendo un pò patetica, ho un rapporto molto bello con i ricordi. Anche in ambito sentimentale, ho proprio delle scatoline in cui conservo le cose più importanti e simboliche di ogni relazione", ha spiegato l'influencer a proposito. Al momento sono due le scatole che custodisce con cura e riguardano le due persone che considera le più importanti fino ad oggi. "Non faccio i nomi, ma a buon intenditore poche parole", risponde quando le viene chiesto di rivelare di chi si tratta.

L'influencer non guarda quindi al passato con rabbia, anzi, si augura che i suoi ex fidanzati possano trovare la felicità: "Io seguo tutti i mie ex su Instagram, anche quelli che attualmente hanno altre relazioni". Tra questi Carlo Gussalli Beretta, che ha da poco ufficializzato la storia con Melissa Satta. "Alla fine dei conti la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l'importante che siano felici", ha raccontato. Quanto ad Andrea Damante: "Adesso è più tranquilla la situazione, va meglio". Di recente, aveva detto che lui in questo periodo non la sopportava.

Il rapporto con Chiara Ferragni

Sui social, tra gli oltre cinque milioni di followers di Giulia De Lellis, non compare il nome di Chiara Ferragni. Le due influencer non si seguono su Instagram da diverso tempo e non hanno alcun contatto. "Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva "Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato"", ha spiegato De Lellis a riguardo. Per far capire alla ‘collega' che si trattava di una battuta e fare chiarezza, ha anche provato a scriverle, ma senza ottenere il risultato sperato:

Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo "spero che tu non te la sia presa". E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla.

Per quanto riguarda il rapporto con i followers, De Lellis ha precisato di provare a rispondere sempre a chi le scrive, sia che si tratti di complimenti che di messaggi negativi:

Ad esempio, una volta, una ragazza mi ha insultato perché stavo cercando dei bicchieri e finalmente li avevo trovati. Mi scrisse: "Svegliati cretina, li trovavi anche al supermercato". Io le dissi: "Lo so, ma dalle mie parti questo supermercato non c'è".