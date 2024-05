video suggerito

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo ufficializzano la loro storia, la prima foto di coppia sui social Giano Del Bufalo ufficializza la relazione con Giulia De Lellis attraverso uno scatto pubblicato su Instagram. Di recente la coppia era stata fotografata a pranzo con i genitori di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono ufficialmente una coppia. La conferma “social” arriva tramite uno scatto pubblicato da Giano sul suo profilo Instagram, una foto in bianco e nero accompagnata dal brano If Love Is a Red Dress di Maria McKee.

Il primo selfie di coppia di Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis

Lui che le bacia una guancia e lei che sorride. È così che appaiono Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis nella prima foto di coppia, uno scatto in bianco e nero, pubblicata sui social di lui. Ad aprile i due erano stati pizzicati insieme ad un evento a Venezia (un vernissage alla Ligabue Foundation) dando adito alle voci sull’inizio di una frequentazione. Poco dopo la fine della storia con Calo Beretta, durata quattro anni, l’influencer romana era stata vista in compagnia di Andrea Damante, alimentando le ipotesi di un ritorno di fiamma della storica coppia.Una pista sbagliata, un falso riavvicinamento, dato che a conquistare il cuore della De Lellis è stato Del Bufalo. Lui è un antiquario, classe 1987, collezionista d’arte e con un trascorso televisivo in programmi come Cash or Trash, chi offre di più?, in onda sul Nove.

Le foto a Ostia del pranzo in famiglia

Le prime conferme che le cose tra Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis si stessero facendo più serie erano arrivate con degli scatti pubblicati sul settimanale Chi. La coppia, infatti, pare abbia passato una giornata al mare in compagnia di Dario Del Bufalo e Ornella Pratesi, genitori di Giano. A mancare era solo Diana Del Bufalo, la 34enne attrice e conduttrice tv, nota sui social ed ex volto di Amici, sorella di Giano. In una delle foto pubblicate sulla rivista, un’inquadratura metteva in risalto un anello al dito dell’influencer, portando all’ipotesi che si potesse trattare di un regalo di fidanzamento del suo nuovo compagno.