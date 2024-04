video suggerito

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, le foto che confermano il flirt Ormai è ufficiale, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si frequentano, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi. I due si accingono a fare la spesa al supermercato, durante lo scorso weekend, trascorso insieme al Castello della Cecchignola, dove vive il 36enne romano.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo svariati rumors e alcuni indizi social che avevano avvalorato l'ipotesi di una storia tra Giulia de Lellis e Giano Del Bufalo, il settimanale Chi ha beccato i due insieme, lo scorso weekend, nei pressi del Castello della Cecchignola, a Roma, dove vive il 36enne. Scatti di una routine di coppia, insieme a fare la spesa, felici e spensierati.

Le foto insieme al supermercato

La prova ufficiale della relazione, quindi, arriva con gli scatti pubblicati sulla nota rivista che raccontano una quotidianità ormai consolidata. Lui in pantaloncini e T-shirt, lei con una maxi maglia e un giubbotto di pelle oversize, vanno a fare la spesa in un supermercato non troppo lontano dalla casa di lui, dove i due hanno trascorso il weekend. Sui profili di entrambi, al momento, tutto tace, sebbene siano stati ritratti insieme ad un evento dello scorso 17 aprile, tenutosi a Venezia. Un amore, quindi, nato in sordina, dopo che l'influencer ha concluso senza troppo clamore la storia con Carlo Beretta e a seguito degli scatti con Andrea Damante, che avevano alimentato le ipotesi di un ritorno di fiamma tra la storica coppia, dal momento che anche il deejay sembra essere tornato single. Niente di tutto questo, invece, a conquistare il cuore di De Lellis è stato il 36enne romano, con cui pian piano sta costruendo una nuova complicità. Intanto, il suo ex, è stato avvistato a Madrid con Melissa Satta, il capitolo amoroso dei due è bello che chiuso.

Come si sono conosciuti Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

Non è chiaro come Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si siano conosciuti. Romani entrambi, lui è il fratello maggiore di Diana Del Bufalo, lavora come antiquario e ha partecipato anche al programma sul Nove, Cash or Trash? con Paolo Conticini e altri protagonisti. Non è da escludere che, essendo stati entrambi protagonisti di programmi tv sul Nove, si siano conosciuti in qualche occasione organizzata dall'emittente tv. Fatto sta che i due hanno iniziato a frequentarsi, c'è solo da capire se questa storia evolverà ancora di più.