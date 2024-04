video suggerito

Giano Del Bufalo replica alle critiche dopo le foto con Giulia De Lellis: “Astio e commenti beceri, non vi siete evoluti” Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sono stati aspramente criticati dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi. Il motivo, più che il loro amore, è il look sfoggiato mentre andavano a fare la spesa. In queste ore, l’antiquario ha replicato agli hater. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis sono una coppia. Sul settimanale Chi, sono state pubblicate le prime foto che li ritraggono insieme. I commenti suscitati dagli scatti, tuttavia, si sono concentrati più sul look che sulla nascita di questo nuovo amore. In molti hanno criticato aspramente i due per il modo in cui si sono vestiti per andare a fare la spesa. Giano Del Bufalo è intervenuto su Instagram per replicare alle critiche.

La replica di Giano Del Bufalo alle critiche

Giano Del Bufalo ha replicato ai commenti carichi di astio che sono piovuti sotto alle foto che lo ritraevano con Giulia De Lellis mentre andavano a fare la spesa. Lui in pantaloncini e T-shirt e lei con una maxi maglia, calzini e pantofole. L'antiquario e fratello dell'attrice Diana Del Bufalo, in una storia pubblicata su Instagram ha spiegato:

Giornate di invasione cari amici, invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità. Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull'andamento societario "ai tempi dei social" e noto con dispiacere che l'essere umano non evolve. "L'invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio Io" diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia.

Giano Del Bufalo spiega il motivo del look sciatto per andare a fare la spesa

Sebbene condannando la cattiveria con cui alcuni si sono espressi, Giano Del Bufalo ha ammesso di comprendere e condividere le perplessità sul look sfoggiato da lui e da Giulia De Lellis: "Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante quelle fattezze e quei corpi non assomiglino minimamente ai nostri. "Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa, come le rockstar", questo era lo spirito entusiasta del giorno".

