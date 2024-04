video suggerito

Giulia De Lellis frequenta Giano Del Bufalo: gli indizi e le foto social che confermano il gossip Dopo la fine dell’amore con Carlo Beretta, Giulia De Lellis avrebbe una nuova fiamma. Stando ad alcuni scatti che ha condiviso su Instagram, pare si tratti di Giano Del Bufalo, fratello della nota attrice Diana Del Bufalo. I due hanno anche partecipato a un evento pubblico insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo la fine dell'amore con Carlo Beretta e la speranza dei fan di rivederla al fianco di Andrea Damante, l'influencer avrebbe una nuova fiamma. Stando ad alcuni scatti che ha condiviso su Instagram, pare abbia ritrovato la felicità al fianco di Giano Del Bufalo, fratello della nota comica e attrice Diana Del Bufalo. Un flirt che, secondo i più attenti, andrebbe avanti già da diverse settimane.

Gli indizi social che confermerebbero la storia tra Giulia De Lellis e Giano

Per il momento, i diretti interessati non hanno ancora commentato i gossip che li riguardano, anche se tra le loro storie Instagram continuano a condividere scatti che non sembrano lasciare spazi a dubbi. Di recente, ad esempio, Giano ha pubblicato una foto in cui bacia una ragazza durante un viaggio in treno. Il viso di lei non è visibile, ma potrebbe essere proprio De Lellis. L'influencer poi si è mostrata in diverse occasioni a pranzo fuori con un misterioso accompagnatore, che sulla mano avrebbe lo stesso tatuaggio di Giano. Ad alimentare ancora di più questa ipotesi (ormai sempre più certa) è uno scatto dei due insieme a uno stesso evento, che si è tenuto lo scorso 17 aprile a Venezia. Sulla pagina Instagram, i due posano insieme davanti agli obbiettivi dei fotografi, proprio come una coppia.

Chi è Giano Del Bufalo, conduttore e fratello di Diana

Giano Del Bufalo ha 36 anni ed è un antiquario di Roma. Fratello di Diana Del Bufalo, è uno dei protagonisti della trasmissione Cash or Trash in onda si Nuove, dedicata proprio al mondo dell'antiquariato. Inoltre è anche co-conduttore con Daniele Bossari del programma Il Codice del Boss. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 80mila follower, si legge che è anche il fondatore di una galleria dedicata alla storia naturale e rinascimentale. In passato, ha studiato Giurisprudenza pur senza concludere gli studi.