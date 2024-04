Giulia De Lellis: “In amore mi stufo, non ho ancora trovato l’uomo per cui valga la pena fare rinunce”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis è stata ospite del podcast Non Solo Moda di Giulia Salemi. L'influencer ha parlato della sua vita lavorativa e privata, della relazione conclusa con Carlo Beretta e delle voci di un presunto ritorno con Andrea Damante. "Ancora non ho trovato quella persona per cui valga la pena fare delle rinunce", ha spiegato a proposito dell'amore.

Giulia De Lellis e l'amore

"Abbiamo tante cose in comune, il nome, la professione, gli stessi colori", ha esordito Giulia Salemi nel presentare l'ospite del suo podcast. "Una cosa che non abbiamo in comune è il fidanzato. Io in questo sono un po' peggio di te, tu sei molto brava sotto questo punto di vista", ha subito raccontato De Lellis. Le due influencer hanno iniziato parlando dell'amore e delle relazioni. "Tu hai avuto tantissime relazioni", dice la conduttrice alla sua sua ospite. De Lellis le dà ragione, pur spiegando di non aver ancora trovato una persona per cui valga davvero la pena fare delle rinunce:

Sono stufarella, mi annoio anche, sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare e scoprire. Ancora non ho trovato quella persona per cui valga la pena fare delle rinunce per tanto tempo e restare. Poi ci provo sempre, credo nell'amore, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche.

L'ultima relazione dell'influencer è durata quattro anni ed è stata con Carlo Beretta. Di recente, poi, è stata paparazzata con Giano Del Bufalo, con cui stando alle immagini ha iniziato una frequentazione.

De Lellis risponde al gossip con Andrea Damante

Di recente De Lellis è stata avvistata in un bar di Milano con Andrea Damante, suo ex fidanzato storico, conosciuto a Uomini e Donne quando aveva appena 20 anni. "Ho letto Damellis is back", spiega Salemi alla sua ospite. Lei però ha fatto chiarezza, ribadendo che è rimasto un bel ricordo ma non c'è la speranza di un ritorno di fiamma: "No ragazze, questa persone nella mia vita c'è è ci sarà per sempre. Abbiamo avuto rapporti molto travagliati, divertenti, ci siamo odiati ma anche tanto amati".

De Lellis ha scritto un libro (Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!) sul tradimento da parte di lui, che ha portato la prima volta alla fine della loro storia. L'influencer confessa però che nella vita le è capitato di tradire, anche se durante una frequentazione e non in una relazione: "Ho tradito anche io, in una frequentazione in cui non c'è l'esclusività mi è capitato di uscire anche con altri ragazzi. Non ho mentito, ho omesso".