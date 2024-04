video suggerito

Perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti: “Cose private, nessun ritorno di fiamma” Secondo alcune indiscrezioni, non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Di recente, i ‘Damellis’ sono stati visti insieme in un bar di Milano, mentre chiacchieravano allo stesso tavolo. “Si sono visti per delle cose private che hanno in comune, niente di più”, ha spiegato Alessandro Rosica su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nessun riavvicinamento tra i ‘Damellis'. Di recente Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati visti insieme un bar di Milano, riaccendendo le speranze dei fan. Secondo Alessandro Rosica, conosciuto sui social come ‘Investigatore Social', non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma nell'aria: i due ex fidanzati si sarebbero rivisti solo per "cose private che hanno in comune" e, tornare a essere una coppia. non sarebbe una di queste.

Perché Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono incontrati

Il vide di Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme era stato pubblicato da un utente su TikTok e in breve aveva fato il giro dei social. I due erano seduti allo stesso tavolo e chiacchieravano tranquillamente insieme. La breve clip era bastata a riaccendere i gossip su un possibile ritorno di fiamma, anche se pare non sia così. "Smentisco al 100% un ritorno di fiamma", ha rivelato sui social l'account Investigatore Social. I ‘Damellis', quindi, non si starebbero riavvicinando e il loro incontro sarebbe nato solalmente per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso dai tempi della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne nel 2018. "Si sono visti per delle cose private che hanno in comune, niente di più", si legge nella segnalazione.

I ‘Damellis' avvistati insieme in un bar a Milano

Il gossip è nato dal video pubblicato su TikTok da un utente, che ha avvistato l'influencer e il dj insieme. I due chiacchieravano seduti a un tavolo della Pasticceria Gelsomina a Milano e le immagini hanno fatto il giro dei social. In passato, la loro storia d'amore ha appassionato i fan: nata a Uomini e Donne e poi finita nel 2018, i due si sono riavvicinati nel periodo della pandemia, prima di dirsi addio definitivamente. Ora sarebbero entrambi single: la storia di Damante con Elisa Visari è giunta al capolinea e anche quella di De Lellis con Carlo Beretta sarebbe ormai archiviata.