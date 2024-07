Giulia De Lellis sorpresa dalla nipotina: “Io impazzita? Sei tu che esci con Tony Effe”

video suggerito

“Io impazzita? E tu che esci con Tony Effe?”, con questa domanda la nipotina di Giulia De Lellis ha colto di sorpresa l’influencer. Lo dimostra un video caricato da De Lellis sul suo profilo TikTok, video che la vede discutere con la piccola della sua vita privata che – stando a quanto rivela la bambina – sarebbe oggetto di discussione tra la piccola e le sue amichette di scuola.

La discussione tra Giulia De Lellis e la nipotina sul flirt con Tony Effe

De Lellis – che di tanto in tanto posta sui social video nei quali la si vede discutere con le nipotine degli argomenti più disparati (video in cui le piccole non vengano mai inquadrate) – ha pubblicato sul suo profilo un contenuto simpatico che la vede protagonista di una riunione di famiglia tutta al femminile. Quando la piccola chiede alla zia della conoscenza con Tony Effe, Giulia chiede chi glielo abbia detto. “Le mie amichette di scuola”, risponde la bambina, lasciando interdetta la zia: “Ah, voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose? È grave. A scuola si deve stare attenti alle lezioni. Durante la ricreazione, voi vi mettete a parlare delle mie cose? A scuola non devi parlare di me. Loro parlano di me? E tu rispondi che non si parla della zia Tata”.

Il flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe essere già finito

Stando alle ultime indiscrezioni, però, il flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe essere già finito. L’influencer e il rapper erano stati fotografati insieme circa un mese fa, in occasione del concerto di Geolier a Napoli. Si erano ritrovati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, occasione in cui avevano dimostrato una certa confidenza. A qualche giorno da quel momento, però, Tony Effe aveva fatto sapere di essere single. Peraltro, solo poche ore fa, è stato sorpreso in barca insieme alla velina di Striscia la notizia Cosmary Fasanelli.