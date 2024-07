Cosmary Fasanelli in barca con Tony Effe, la velina di Striscia in Puglia per un concerto del rapper

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Possibile flirt in corso tra Cosmary Fasanelli, velina di Striscia la notizia, e Tony Effe. Sembrerebbe già archiviata la relazione tra il rapper e Giulia De Lellis, almeno a giudicare da quanto accaduto in queste ore. Cosmary aveva pubblicato una story qualche ora fa girata presso il SottoSopraFest a Gallipoli. Sul palco in quel momento si esibiva sulle note di “Sesso e Samba” proprio il popolare rapper e latin lover. Cosmary – com’è evidente dalle sue stories – non ha assistito al concerto insieme al resto del pubblico ma da una posizione privilegiata che si trovava proprio alle spalle del palco, a pochi metri dall’artista.

La giornata in barca con Tony Effe

Terminata l’esibizione di Tony Effe a Gallipoli, il rapper e la velina hanno trascorso la giornata insieme in barca. La story pubblicata da Tony su Instagram mostra che il rapper si trovava proprio sullo stesso yacht dal quale si è fotografata qualche ora dopo Cosmary, addirittura nella medesima posizione. Nessuno dei due ha mostrato l’altro nelle proprie stories ma è evidente che fossero insieme.

Già finita la storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe?

La presenza di Cosmary Fasanelli in barca insieme al rapper sembrerebbe indicare un’interruzione nella conoscenza tra Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis. I due, che avevano cominciato a frequentarsi da poche settimane quando hanno partecipato al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez monopolizzando l’attenzione generale, si sarebbero allontanati con altrettanta rapidità. Ad attirare l’attenzione del rapper sarebbe adesso la splendida ballerina, ex volto di Amici che da tempo sarebbe single. La sua ultima relazione nota è stata quella – finita male – con il collega ballerino Nunzio Stancampiano, conosciuto proprio durante la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi.