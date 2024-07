Cosa lega Fedez, Chiara Ferragni, Taylor Mega, Tony Effe e Giulia De Lellis: il gossip e i presunti flirt

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni, Fedez, Taylor Mega, Tony Effe e Giulia De Lellis

Protagonista dell'estate 2024, il gossip che vede protagonisti Chiara Ferragni, Fedez, Tony Effe, Taylor Mega e Giulia De Lellis a cui si aggiungono Andrea Bisciotti e Garance Authié. Tra presunti flirt, indiscrezioni mai confermate, allusioni social, dettagli e paparazzate, vediamo cosa lega questi personaggi.

Il gossip sul flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe

Chiara Ferragni e Tony Effe con la stessa maglia

Il gossip sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe è scoppiato lo scorso giugno. Ad alimentarlo alcuni indizi che non sono sfuggiti a chi segue sia il cantante che l'imprenditrice. La prima cosa a essere notata è stato il fatto che i due si scambiassero spesso il like sui social. Poi, entrambi hanno indossato la stessa maglia a righe di Miu Miu. Ad aggiungere il terzo indizio, ci ha pensato il settimanale Chi, pubblicando le foto che ritraevano Chiara Ferragni a cena con Tony Effe e alcuni amici. Il gossip non è mai stato confermato dai diretti interessati.

La presunta ostilità social tra Chiara Ferragni e Taylor Mega, ex di Tony Effe

La storia di Taylor Mega che è sembrata una frecciatina a Chiara Ferragni

Mentre fioccavano indizi che sembravano indicare una conoscenza in corso tra Chiara Ferragni e Tony Effe, l'ex fidanzata del cantante – Taylor Mega – ha pubblicato su Instagram una storia con scritto: "Sentiti ridicola". In molti hanno interpretato quella frase come una parodia del "Pensati libera" sanremese di Chiara Ferragni e dunque, come una frecciatina all'imprenditrice. Secondo Diva e Donna, poi, Chiara Ferragni avrebbe preso le distanze da Taylor Mega e l'avrebbe bloccata sui social dopo avere scoperto un presunto flirt segreto tra l'influencer e Fedez.

Il duetto mancato tra Tony Effe e Fedez

Intanto, questo groviglio di relazioni si è arricchito di un nuovo tassello quando Tony Effe, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio 105, ha dichiarato di avere detto no alla richiesta di Fedez di duettare con lui: “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui ci ha provato con me (a fare il featuring, ndr) ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto". Qualche giorno più tardi, Fedez è intervenuto e ha precisato di non avere di certo implorato Tony Effe di duettare con lui, ma di avergli semplicemente detto durante un incontro in palestra: "Fammi sapere se vuoi fare una strofa".

Il triangolo che coinvolge Fedez, Taylor Mega e Garance Authié

Fedez e Taylor Mega a cena insieme

Mercoledì 3 luglio, il settimanale Chi ha pubblicato le foto che ritraggono Fedez a cena con Taylor Mega, Leonardo Maria Del Vecchio e la fidanzata di quest'ultimo, Jessica Michelle Serfaty. Così, si è riacceso il gossip sul presunto flirt tra l'ex marito di Chiara Ferragni e l'ex fidanzata di Tony Effe. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, dopo cena si sarebbero diretti tutti a casa di Del Vecchio. Il settimanale, tuttavia, precisa che potrebbe trattarsi di una piccola ripicca di Fedez nei confronti dell'ex moglie, ma non si parla di un nuovo amore. Fedez, al momento, frequenta la modella Garance Authié, relazione che i due non nascondono più, tra commenti social e foto scattate nella stessa location.

Chiara Ferragni con Andrea Bisciotti

Se Fedez ha voltato pagina, sembra che Chiara Ferragni non sia rimasta a guardare. Si vocifera, infatti, di un flirt tra l'imprenditrice e l'ortopedico Andrea Bisciotti. Diva e Donna ha pubblicato la prima foto che li ritrae insieme. La location è quella di Forte dei Marmi. I due hanno trascorso una giornata in spiaggia con amici. Nello scatto, Chiara Ferragni chiacchiera con una bambina, mentre Andrea Bisciotti assiste alla scena e sorride. Al momento nessuno dei due ha confermato la relazione.

Le foto di Tony Effe con Giulia De Lellis

Tony Effe e Giulia De Lellis al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fonte: Chi

Tony Effe non ha fatto in tempo a liberarsi del gossip che lo vedeva vicino a Chiara Ferragni, che si è ritrovato coinvolto in un'altra indiscrezione. Il cantante è stato paparazzato con Giulia De Lellis dopo il concerto di Geolier. Inoltre, i due sono stati avvistati mentre ballavano insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In quell'occasione Giulia De Lellis ha indossato la giacca del cantante, che al padre dello sposo ha spiegato: "Ho prestato la giacca alla signorina che aveva freddo". Secondo Deianira Marzano, durante il party nuziale di Moser e Rodriguez, Giulia De Lellis avrebbe litigato con Tony Effe dopo averlo sorpreso a fumare con un'altra ragazza. Ma al momento si tratta solo di un'indiscrezione.