Fedez beccato con Taylor Mega, le foto dopo il gossip di Tony Effe e dell'ira di Chiara Ferragni Fedez e Taylor Mega sono stati beccati insieme a Milano. Tra i due si era parlato in passato di un flirt segreto, sebbene lui stia ancora frequentando la modella Garance Authié. C'è da dire, però, che lei è l'ex storica di Tony Effe, rapper avvistato con Chiara Ferragni e con il quale i rapporti sarebbero piuttosto tesi.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è tornato scapolo, Fedez vive a mille la sua vita e si lascia andare al divertimento appena può. Ed eccolo, infatti, beccato dai fotografi del settimanale Chi, a Milano, insieme all'amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio con la compagna Jessica Michel Serfaty, ma con loro appare un'altra donna che non è Garance Authié, la modella con cui il rapper è stato beccato in più occasioni, bensì l'influencer Taylor Mega.

La serata milanese di Fedez e Taylor Mega

A ben guardare sembrerebbe una serata trascorsa tra amici che, una volta usciti da uno degli alberghi più esclusivi di Milano, Casa Cipriani, dove probabilmente si erano intrattenuti a bere qualcosa, proseguono la serata a casa dell'erede di Luxottica, non troppo lontano da lì. Taylor Mega, però, non è di certo una modella a caso, dal momento che è la storica ex fidanzata di Tony Effe, ex amico di Fedez, beccato non troppo tempo fa insieme a Chiara Ferragni, con la quale stava trascorrendo una serata.

Le collaborazione saltata tra Fedez e Tony Effe, le tensioni tra Ferragni e Taylor Mega

Il settimanale Chi nel riportare queste immagini gioca sul fattore "Ferragnex" e cioè sul continuo gioco di ripicche, frecciate, insinuazioni che i due ex coniugi si rimbalzano da mesi. Loro malgrado, quindi, tanto Tony Effe quanto Taylor Mega, sembra che si siano ritrovati al centro di una sequela di gossip che, però, non hanno niente a che vedere con nuovi amori. C'è da dire, che erano emersi anche rumors sulla possibilità che tra il rapper e l'influencer potesse esserci stato un flirt segreto, tanto che Ferragni aveva improvvisamente deciso di bloccare Mega su Instagram, incrinando ancora di più i rapporti con il marito. Inoltre, di recente era stato proprio Tony Effe a raccontare che aveva ricevuto una proposta da Fedez, per collaborare insieme ad un brano, ma lui aveva deciso di rifiutare, preferendogli Gaia e dando vita a quella che è già diventata un tormentone, ovvero Sesso e Samba; mentre il rapper ha poi pubblicato il singolo Sexy Shop con Emis Killa. Sembrerebbe, inoltre, che i rapporti tra i due si siano incrinati dopo lo scontro tra Fedez e Naska, di cui Effe è amico, che avrebbe spinto quest'ultimo a prenderne le distanze.

Fedez e il rapporto con Garance Authié

Nel frattempo, però, la conoscenza tra Fedez e Garance Authié continua. I due sono stati beccati insieme in più occasioni e sembra che i due siano anche particolarmente affiatati. Dello scorso giugno è la prima vacanza insieme, in Puglia, documentata anche sui social. "Lui sembrava contento" ha rivelato qualcuno che li ha visti insieme e a quanto pare la conoscenza continua, tenendo conto dei rispettivi impegni e spostamenti.