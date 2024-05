video suggerito

“Dici che sono un bastardo?”, Fedez canta una storia d’amore travagliata: c’entra Chiara Ferragni? Fedez pubblicherà la canzone “Sexy Shop” con Emis Killa, una canzone che racconta una storia d’amore travagliata e racconta l’intimità del rapper. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'amore come gioco d'azzardo, un passaggio dall'euforia alla devastazione, è così che il comunicato stampa presenta "Sexy Shop", il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa che uscirà il 31 maggio 2024 per Warner Music Italia. Ed è inevitabile che il passaggio automatico, per quelli che amano le questioni dei vip, sia la ricerca spasmodica di un legame tra la finzione della canzone alla realtà della vita dei cantanti e lo scivolamento verso Chiara Ferragni, ex di Fedez, è dietro l'angolo. A farlo pensare è anche quello che è viene riportato nella nota stampa di presentazione quando il riferimento alla vita del rapper.

È evidente che sia il rapper l'autore del brano: "Fin dalle prime note è evidente il nuovo sound e la voglia di Fedez di mettere in musica un momento particolare, quello di “una storia infinita che poi è finita”, in un intreccio di passione, dolore e riflessioni. Il testo svela molto dell’essere più intimo dell’artista, dalla lotta con se stesso al racconto di una storia d'amore complessa e travagliata". Emis Killa, invece, "regala al brano il proprio flow incalzante sul beat, partendo con un ritmo più crudo che si apre poi a una melodia più dance, in cui racconta come l’amore sia allo stesso tempo un’incertezza e una forza trascinante, che lo porta a sbandare come accade a un’auto che corre ad alta velocità, una potenza che spinge a rischiare qualunque cosa".

"Attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male" si legge sempre nel comunicato di presentazione del brano che riporta anche alcuni versi del singolo. faranno discutere quelli che recitano "L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio". E proprio parte di quest'ultima frase è quella che Fedez ha condiviso nelle sue storie per lanciare questo nuovo singolo.