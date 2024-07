video suggerito

You Are Beautiful di James Blunt corona la storia d'amore tra Matteo e Siria a Temptation Island You are beautiful di James Blunt è la canzone che chiude l'edizione 2024 di Temptation Island, coronando anche la storia d'amore tra Mattia Vitali e Siria Pingo.

A cura di Vincenzo Nasto

Siria e Matteo, Temptation Island 2024

Si è conclusa da poche ore l'edizione 2024 di Temptation Island, con i protagonisti della trasmissione che hanno dovuto affrontare, per chi non l'avesse fatto prima, il falò di confronto. Tra questi, anche la coppia formata da Matteo Vitali e Siria Pingo, che hanno chiuso la trasmissione, regalando uno dei momenti più romantici al pubblico. Infatti, se la musica, nelle puntate scorse, era stato l'elemento scelto nella narrazione per evidenziare i limiti della coppia formata da Lino Giuliano e Alessia Pascarella, questa volta è diverso. Infatti, il falò di confronto diventa il momento giusto per riappropriarsi dei propri spazi, delle proprie quotidianità, del proprio vissuto che in maniera definitiva, è stato influenzato dalle dinamiche all'interno della trasmissione.

Basti solo pensare al percorso di consapevolezza vissuto da Siria Pingo, alla riscoperta di se stessa, del suo benessere fisico e mentale e dei suoi bisogni all'interno della coppia. Proprio la ricerca di attenzioni, di complimenti sul proprio aspetto fisico, come "voglio sentirmi dire che sono bella, da piccola affronto i miei demoni con il mio corpo", diventa la traccia musicale per descrivere il ricongiungimento della coppia. Infatti, dopo i doni di Mattia Vitali, la disponibilità a imparare il tango e un viaggio ad Amsterdam, il primo della coppia fuori dai confini nazionali insieme, i due vanno mano nella mano via assieme. Solo pochi secondi prima, dopo l'ennesimo "Sei bellissima", incominciano a risuonare le note di una canzone molto famosa: You are Beautiful di James Blunt. La canzone, pubblicata nel 2005 dall'autore britannico è da due decenni uno degli inni all'amore più riconosciuti dal pubblico internazionale.

Una giusta conclusione, anche musicale, per un'edizione che non ha lasciato, ancora una volta, nulla al caso. Molti i momenti di puro trasporto musicale, che hanno descritto, anche meglio delle immagini, il sentiment del pubblico nei confronti dei protagonisti di quest'edizione. Da Ridi Pagliaccio a Va da lei di Anna Tatangelo, il team formato da Fabrizio Baglio, in collaborazione con il regista Andrea Vicario e il collaboratore Riccardo Felici, sono riusciti a costruire non solo un filo narrativo all'interno del programma, ma anche creare delle pillole, dei momenti topic, che hanno veleggiato e non poco sui social. Tra questi, anche degli easter egg, come accaduto per Raul: in ogni singolo video in cui il giovane romano esprimeva la propria rabbia e frustrazione, veniva messo in sottofondo il rumore di una nave in partenza. Perché? Nelle prime puntate, Raul aveva sottolineato di volersi controllare, ma nel caso in cui avesse visto qualcosa, non avrebbe saputo come controllarsi. Il tutto riassunto in: "Se a me parte la nave….".