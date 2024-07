video suggerito

Perché Va Da Lei di Anna Tatangelo racconta la fine tra Lino e Alessia a Temptation Island Dopo Ridi Pagliaccio, un’altra canzone sancisce la fine della relazione a Tempation Island 2024 tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella: si tratta di Va da lei di Anna Tatangelo, non la prima comparsa all’interno del programma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Lino Giuliano e Alessia Pascarella, 2024

Nella penultima puntata di Temptation Island 2024, è avvenuto un inaspettato secondo falò di confronto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. La coppia, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandare l'isola in maniera separata, è stata protagonista di uno dei racconti più discussi di questa edizione, soprattutto per la side story che ha coinvolto l'uomo con la tentatrice Maika Randazzo. E se nella scorsa puntata, l'ennesimo ritorno del conduttore Filippo Bisciglia, dopo il quarto falò rifiutato da Lino, è diventato, grazie alla colonna sonora, uno degli highlight, anche la puntata di ieri, 24 luglio 2024, non ha deluso. Infatti, se la scena di Lino Giuliano seduto su un cuscino in spiaggia, con in sottofondo l'aria Vesti la Giubba di Ruggero Leoncavallo aveva definito il sentiment del pubblico nei suoi confronti, in questa puntata sotto i riflettori son comparsi i sentimenti, contrastanti, dell'ex partner Alessia Pascarella e c'è stato il ritorno di Anna Tatangelo.

Infatti, a una settimana dallo "scontro" nel falò di confronto, è Lino a chiedere alla produzione di rivedere Alessia. Lino raggiunge il luogo del falò e spiega a Filippo Bisciglia le ragioni della sua richiesta: "Questa mattina mi sono svegliato e mi mancava. Mi mancava lei, come è fatta, come mi tratta. Volevo anche chiederle scusa per come ci siamo lasciati. Dopo 4 anni è brutto che sia andata così. Vorrei rimediare". Ciò che è accaduto nelle scorse settimane non sembra spingere Pascarella tra le braccia di Lino, anzi: a peggiorare la situazione viene fatto vedere il video post confronto, in cui l'uomo ha raggiunto la tentatrice Maika Raindazzo per uscire dalla trasmissione. A sancire il rifiuto di Alessia, arriva anche la semi-confessione di Lino, che spronato da Filippo Bisceglia, è invitato a raccontare ad Alessia la verità circa la notte trascorsa con Maika lontano dalle telecamere. Lui, però, si tira indietro: "Voglio rispettare anche l’altra ragazza e la sua privacy. Abbiamo dormito in due camere diverse nello stesso hotel".

Proprio in questo momento, la rabbia e il dolore provato da Alessia viene fuori nelle lacrime e nella voce rotta della donna, convinta che il suo fidanzato non potrà mai cambiare: "Io devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così. Tu non cambi, sei questo. Torno a casa senza di lui". Come a sancire la fine di un rapporto tossico, viziato dall'infedeltà, arriva in aiuto la colonna sonora, opera di Fabrizio Baglio in collaborazione con Andrea Vicario e Riccardo Felici.

Al posto di Ridi Pagliaccio, arriva Anna Tatangelo e la sua Va da lei: "Abbassa un po' la voce la gente dorme forse già da un po' lo sai che non mi piace, quando mi parli così sono mesi che mi tratti male le tue parole sono lame dentro mi fanno più male di un dolore senza fine, quando la fine non c'è". Una canzone che sancisce la fine della loro relazione, almeno all'interno del programma, ma anche l'invito da parte di Pascarella a iniziare una relazione con la tentatrice Maika. Non è la prima volta che viene utilizzata la musica di Anna Tatangelo come colonna sonora di un momento topico della trasmissione: solo lo scorso anno, lo scontro tra la coppia campana formata da Gabriele e Giuseppe aveva fatto ritornare in auge Bastardo, che nei giorni successivi ha ricevuto anche un boost di utilizzi su TikTok.