video suggerito

Gli Oasis salutano Cardiff e spunta un murale con un tweet di Liam: “È il massimo” Dopo le due serate a Cardiff, gli Oasis lasciano la città gallese e un murale celebrativo, che riproduce un tweet di Liam Gallagher, appare per le strade della città: “Cardiff is the bollox!”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo due serate fantastiche, il circo cambia città. Gli Oasis lasciano Cardiff, ma per le strade appare un murale che riproduce un tweet di Liam Gallagher di qualche mese fa che spiegava il motivo delle due date in Galles: "Because Cardiff is the bollox!". Il tweet è censurato perché bollox in inglese è una parolaccia, ma scritto in questo modo con l'articolo determinativo "is the" diventa un grande complimento. Vediamo quale.

Un'opera murale che cattura l'energia degli Oasis

Il tributo è stato commissionato dalle istituzioni, attraverso l'associazione For Cardiff, allo street artisti locale Rmer e cattura l'energia, la spavalderia e l'impatto culturale degli Oasis, segnando il ruolo centrale di Cardiff nella storia musicale, teatro delle prime due date della reunion a 16 anni di distanza dall'ultimo concerto di Liam e Noel Gallagher. I concerti al Principality Stadium hanno attratto più di 130mila persone. Un successo enorme e un impatto finanziario che è stato quantificato, solo per le due date gallesi, in oltre 10 milioni di sterline. Un tributo che non è solo alla band, ma soprattutto alla città di Cardiff e al suo status culturale.

Cosa vuol dire "Cardiff is the bollox"

"Cardiff is the bollox" è un'espressione gergale britannica che può significare "Cardiff è fantastica" o "Cardiff è una bomba/è il massimo". "Bollox" (da "bollocks") nel gergo britannico informale può avere diversi significati a seconda del contesto. Come esclamazione negativa significa "sciocchezze!" o "stronzate!". Ma quando si usa l'articolo determinativo, come in questo caso: "is the bollox", diventa un complimento e significa "è fantastico/incredibile/il massimo/è una bomba". Nel caso del tweet di Liam Gallagher, stava facendo un complimento entusiastico a Cardiff, usando questo slang tipicamente britannico per dire che la città è eccezionale.