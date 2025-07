Oasis, la reunion è realtà: Liam e Noel di nuovo insieme sul palco a Cardiff dopo 16 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

L’attesissima reunion degli Oasis è ufficialmente iniziata: Liam e Noel Gallagher sono tornati a dividere il palco dopo 16 anni dalla loro ultima esibizione insieme. Lo show, andato in scena oggi 4 luglio al Principality Stadium di Cardiff, ha infiammato 75mila spettatori e segnato l’inizio di un tour mondiale che promette di entrare nella storia della band britannica e della musica in generale. Non a caso, i biglietti per assistere all concerto evento dei fratelli Gallagher sono andati sold out in una manciata di giorni.

Dopo anni di tensioni, silenzi e frecciatine pubbliche che sembravano aver definitivamente allontanato i due, Liam e Noel Gallagher si sono finalmente ricongiunti per uno show che ha riportato in scena quella che resta una delle band più riconoscibili del rock britannico. Il gigantesco videowall sul palco ha annunciato l’inizio dello spettacolo con una scritta semplice ma significativa: “Hello. It’s good to be back”. La scelta di aprire con il brano “Hello” non è stata casuale: un vero e proprio messaggio di ritorno dopo un lungo silenzio. Liam e Noel, apparsi più uniti che mai, si sono stretti la mano prima di dare il via a un concerto che ha dimostrato come la loro intesa musicale non si sia mai realmente spenta.

Da “Wonderwall” a “Don’t Look Back”: lo show degli Oasis a Cardiff

La scaletta ha raccolto 23 dei brani più amati del repertorio degli Oasis, offrendo un viaggio nei loro successi più grandi. Da “Acquiesce” a “Morning Glory”, passando per “Some Might Say”, fino ad arrivare alla chiusura con pezzi simbolo come “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” e “Champagne Supernova”. La reazione del pubblico è stata entusiastica, con migliaia di fan che hanno cantato a squarciagola ogni singola nota, trasformando la serata in un evento destinato a restare nella storia.

Il tour mondiale degli Oasis dopo la riconciliazione

Cardiff è stata soltanto la prima delle 41 tappe previste per questo tour mondiale tanto atteso. Dopo la replica prevista nella stessa città, gli Oasis proseguiranno con doppie date a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.

Da lì, il viaggio musicale toccherà Nord America, Asia, Australia e Sud America, per un tour che non è solo un ritorno sul palco, ma la definitiva chiusura di una delle liti artistiche più discusse e seguite nel mondo del rock. Gli Oasis sono tornati. E questa volta, almeno per ora, sembra proprio che sia per davvero.