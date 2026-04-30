Måneskin, prove di reunion: i quattro di nuovo insieme a Roma per il compleanno di Victoria

Maneskin, via Instagram @ManeskinSuperstar

La celebrazione del 26° compleanno di Victoria De Angelis ha permesso al pubblico di rivedere insieme tutti i membri dei Måneskin. Lo scorso 27 aprile, in un locale a Trastevere, a Roma, i quattro musicisti si sono incontrati alla presenza del manager del gruppo, Fabrizio Ferraguzzo. Insieme a loro, l'attrice e compagna di Damiano David, Dove Cameron, e la modella Luna Passos, attuale compagna di Victoria De Angelis. Questo incontro si inserisce nella cronologia di una possibile reunion del gruppo, anticipata nei mesi scorsi dall'ipotesi di concerti dal vivo della band nel 2026.

L'incontro per il compleanno di Victoria De Angelis e i membri ospiti al concerto di Damiano David a Roma

L'ultima volta in cui i quattro membri erano stati fotografati insieme risale all'11 ottobre 2025, quando Damiano David si era esibito nella seconda delle date italiane del suo tour mondiale al Palazzo dello Sport di Roma. In quell'occasione, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio erano stati fotografati tra il pubblico. Un evento che aveva accelerato le ipotesi di una reunion a breve termine, che all'epoca non si verificò. L'ultimo progetto congiunto della band risale all'estate del 2024, a seguito dell'uscita nel 2023 di "Rush", il loro ultimo album, e della successiva tournée internazionale, conclusasi a Parigi il 22 agosto al Rock en Seine.

@livefromitalia Maneskin Reunion sotto palco! ❤️‍🔥 Durante il primo live romano di Damiano David, tra il pubblico sono stati avvistati anche Victoria, Thomas ed Ethan 🎸 Un gesto bellissimo dei Måneskin al completo, a sostegno di Damiano proprio nella loro città, dove tutto è iniziato. Altro che rottura… è solo una pausa tra amici e musica. #DamianoDavid #Maneskin ♬ SUPERMODEL – Måneskin

Le carriere soliste dei membri dei Maneskin dopo "Rush" e il tour mondiale

Da quel momento, i membri del gruppo hanno intrapreso percorsi differenti. Il frontman Damiano David ha pubblicato a maggio 2025 il suo album d'esordio "Funny Little Fears", accompagnato successivamente da un tour internazionale. Un percorso parallelo è stato vissuto dalla bassista Victoria De Angelis, che ha avviato la sua carriera da dj con un tour mondiale iniziato a marzo 2024, toccando l'Italia in diverse occasioni, tra cui il debutto al Cocoricò di Riccione nel mese di aprile e l'esibizione a Videocittà a Roma il 4 luglio. Thomas Raggi, il 5 dicembre 2025, ha pubblicato il primo disco da solista "Masquerade", frutto della collaborazione con Tom Morello che ne ha curato la produzione.

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L'ipotesi di un reunion tour dei Maneskin nel 2026

Attualmente, Ethan Torchio rimane l'unico membro della band a non aver avviato un progetto discografico solista. Tuttavia, è documentato il suo apporto, nel 2025, alla colonna sonora e alle musiche del documentario di Alice Ambrogi dal titolo "Ogni persona vola". Al momento, la dichiarazione più istituzionale in merito alla reunion è quella riportata nel bilancio della Maneskin Empire SRL, redatto dall'amministratore unico Alessandro De Angelis. Nel documento, infatti, veniva sottolineato che i fan avrebbero potuto rivedere il gruppo "sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026″.