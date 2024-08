Victoria De Angelis e la nuova avventura senza i Maneskin: il lancio del singolo con Anitta

video suggerito

Victoria De Angelis dopo il tour internazionale da dj, lancia il primo singolo da solista, senza i Maneskin al suo fianco. Ha presentato sui social la nuova canzone con Anitta, cantante, attrice e ballerina brasiliana, dal titolo Get Up B*tch.

A cura di Gaia Martino

Victoria De Angelis ha annunciato la sua nuova avventura da solista con Anitta. Esordirà nel panorama musicale senza la band al seguito, I Maneskin, con Get Up B**ch, inciso insieme alla cantante, attrice e ballerina brasiliana, protagonista della settima stagione della serie spagnola Élite. L'uscita è in programma per il 30 agosto 2024 e il countdown per i fan è già partito.

Victoria De Angelis e Anitta nei video lancio

Nei video lancio del nuovo brano, Victoria De Angelis e Anitta inscenano un litigio per poi scambiarsi uno sguardo di intesa sulle note della canzone. L'annuncio di Get Up B*tch ha scatenato i fan delle due donne sparsi per tutto il mondo. Tra i commenti al post su Instagram, non poteva mancare il sostegno di Damiano David, frontman dei Maneskin, che ha scritto: "Hit dell'estate".

Victoria De Angelis negli ultimi mesi ha intrapreso un percorso come solista in versione dj: la bassista dei Maneskin si è esibita con un tour internazionale senza mettere mai in discussione, però, il suo futuro con la band.

I progetti da solisti e il futuro dei Maneskin

Anche Damiano David avrebbe pensato ad un percorso da solista: lo scorso dicembre aveva dichiarato nel podcast The Allison Hagendorf Show che gli sarebbe piaciuto dedicarsi a un progetto in solitaria, prima di riunirsi alla band con più idee. "Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli", le parole. Thomas Raggi, lo scorso luglio, fu ancora più chiaro riguardo la loro volontà di non abbandonare la band: "Con Damiano siamo affiatatissimi, e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali. Questo però non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo, anzi, stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno".