Victoria De Angelis coperta di borchie: il look metallico e rock per il debutto da solista Victoria De Angelis è pronta per il debutto da solista. Il prossimo 30 agosto uscirà Get Up B**ch, il singolo che ha realizzato con Anitta, e sui social lo ha annunciato in una inedita versione metallica e borchiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno messo a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi e continuano a godersi il successo in giro per il mondo, anche se rispetto allo scorso anno hanno ridotto drasticamente il numero di live. I membri della band, infatti, hanno dedicato gli ultimi mesi a dei nuovi progetti, da Damiano David che ha debuttato nei panni di attore a Victoria De Angelis diventata dj. È stata proprio quest'ultima che di recente ha annunciato che il prossimo 30 agosto lancerà il suo primo singolo da solista. Si intitola Get Up B**ch ed è nato dalla collaborazione con Anitta: ecco cosa ha indossato la bassista per dare l'attesa notizia ai suoi followers.

Victoria De Angelis con i copricapezzoli a cuore

Negli ultimi mesi Victoria ha girato i club di tutta Europa nei panni di dj e, tra completini dai dettagli romantici e coordinati dall'animo bondage, è riuscita ancora una volta ad aggiudicarsi il titolo di regina delle provocazioni. Ora che sta per dare il via a una nuova avventura da solista non ha voluto rinunciare al glamour, ma rimanendo sempre fedele al suo innato animo rock. Dopo aver condiviso la cover del singolo con Anitta, nella quale è apparsa super sensuale in micro shorts e reggiseno "bucato" arricchito da copricapezzoli a cuore, per l'annuncio vero e proprio si è lasciata immortalare tra le fiamme in una inedita versione metallica.

La cover del singolo con Anitta

Il completo borchiato di Victoria

Niente pelle, stringhe o cristalli, Victoria De Angelis ha coperto il corpo solo di borchie total silver. Ha abbinato un micro top strapless con gli spuntoni a una gonna-fascia che ha lasciato l'intimo in vista, completando il tutto con bracciali maxi e cuffie da dj, tutto decorato con maxi borchie appuntite. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps spuntate e scintillanti, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Rossetto bordeaux che ha messo in risalto la bocca, manicure bianca con i cristalli e sguardo serio e provocante rivolto dritto in camera: la bassista dei Maneskin è prontissima per il debutto da solista.

