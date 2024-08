Il debutto da solista di Victoria De Angelis: nel video con Anitta tra intimo bondage e tanga in vista

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a spopolare con il loro rock in ogni parte del mondo ma alcuni membri della band portano avanti in contemporanea anche dei progetti personali. È il caso di Victoria De Angelis che, dopo aver girato l'Europa nei panni di dj, ora ha lanciato il suo primo singolo da solista. Si intitola Get Up B*tch! shake ya ass ed è stato realizzato in collaborazione con Anitta. Niente più batterie, bassi e sonorità rock, il pezzo strizza l'occhio al mondo dell'elettronica ed è accompagnato da un video saffico che vede la bassista in una nuova versione super audace: ecco tutti i look che ha sfoggiato nella clip.

I look bondage di Victoria

Non è una novità che la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, sia la regina delle provocazioni ma è stato nel video del suo primo pezzo da solista che è riuscita a superarsi, distinguendosi per audacia e sensualità con una serie di look che lasciano poco spazio all'immaginazione. Se per il lancio aveva indossato un completino fatto solo di borchie, nel video, per la precisione nelle scene in coppia con Anitta, ha preferito osare con un outfit dall'animo bondage, ovvero un coordinato in pelle con micro shorts e reggiseno cut-out con dei copricapezzoli metallici al centro delle coppe.

Victoria nel video con Anitta

Victoria De Angelis con l'abito lingerie

Nel video della nuova hit Victoria è passata poi a un mini dress dark sempre di pelle con dei tagli all-over che lasciano in vista il tanga leopardato, il tutto completato da un maxi colbacco di pelliccia. L'outfit più audace?

Il look col colbacco di Victoria

Quello total white con un vestito lingerie in un tessuto sottilissimo che fascia il corpo, un modello con la scollatura morbida sul davanti e completamente aperto dietro, tanto da lasciare i laccetti del perizoma scoperti. Non sono mancati i make-up marcati che hanno esaltato gli occhi azzurri, le unghie gioiello e le pose plastiche in stile femme fatale: Victoria sembra essere pronta a conquistare il mondo anche senza i Maneskin.