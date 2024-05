video suggerito

Victoria De Angelis, nuovo look con occhiali da vista: così annuncia l’inizio del tour solista da Dj La bassista dei Måneskin ha pubblicato uno scatto dove svela le date dei prossimi concerti che la vedranno suonare nei club di tutto il mondo. Trucco marcato e frangetta, il look scelto per l’annuncio social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Victoria De Angelis lancia il nuovo singolo e annuncia il tour estivo come solista. La bassista dei Måneskin sta portando avanti anche una carriera da Dj che sta riscuotendo un certo successo. La scorsa stagione l'unica data italiana è stata al Cocoricò di Riccione, mentre per quello estivo suonerà in Messico, in Polonia e anche in Giappone. La band romana è riuscita a ottenere una certa rilevanza anche a livello internazionale: il cantante, Damiano David, è stato invitato al Met Gala, la celebre serata organizzata al Metropolitan Museum che vede sfilare sul suo tappeto rosso alcune delle star più importanti.

Il look anni Duemila di Victoria De Angelis

Per lanciare in nuovo singolo e svelare le date del tour la bassista ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram dove indossava un paio di occhiali dalla spessa montatura nera abbinati a un top a righe bianche e nere. Frangetta, cerchietto, smokey eyes nero marcato e rossetto rosa, un look decisamente anni Duemila, ispirato probabilmente alla subcultura emo. "Jackpot!! Il nuovo mix Miss B1tch 2.0 è fuori e inizia anche il tour estivo! Controllate le date e godetevelo", ha scritto sui suoi canali social l'artista. Il nuovo singolo di Victoria De Angelis è disponibile su Soundcloud. La bassista ha iniziato una carriera parallela da solista lo scorso anno, ma non vede un addio alla band romana nel suo futuro. "Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli", aveva dichiarato nel podcast The Allison Hagendorf Show.

Lo stile provocatorio dell'artista

Tra gli scatti per il lancio del disco si vede la Dj poggiata su quello che appare chiaramente un lato B che indossa un paio di culotte con a scritta "Fake". Sicuramente Victoria De Angelis ha fatto dello stile provocatorio il suo marchio di fabbrica, sempre pronta ad andare oltre e sfidare le convenzioni. In questo modo ha voluto festeggiare anche il suo compleanno, pubblicando uno scatto che la ritrae svestita tra le lenzuola, con i capezzoli coperti da uno sticker.

