video suggerito

Victoria De Angelis nuda tra le lenzuola: la foto senza veli per festeggiare i 24 anni Victoria De Angelis ha compiuto 24 anni qualche giorno fa e ha celebrato l’evento con uno dei suoi iconici scatti senza veli: ecco come ha festeggiato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi giorni si è parlato molto dei Maneskin e il motivo è molto semplice: complice il fatto che dopo oltre 3 anni di tour mondiale si sono presi una pausa, in molti insinuano che si respiri "aria di scioglimento". I quattro hanno evitato di commentare, lasciando così cadere nel dimenticatoio ogni tipo di polemica, ma sui social continuano a documentare le loro vite "in solitaria". Se da un lato Damiano David si è dato prima alla carriera di attore, poi a quella di modello con dei sensuali scatti senza veli, dall'altro Victoria De Angelis sembra essere ancora più scatenata tra una "nuova vita" da prezzemolina della moda e da dj.

Victoria De Angelis sfida la censura social

Gli ultimi anni di Victoria De Angelis sono stati letteralmente da sogno e non solo perché ha girato il mondo grazie alla sua passione per la musica, è anche diventata un'indiscussa icona fashion che non smette mai di sorprendere con le sue provocazioni. Poteva mai rinunciare alla passione per gli scatti senza veli per il compleanno? Assolutamente no. Dopo aver sfoggiato un audace topless durante la recente vacanza ai Caraibi con la fidanzata, ora si è spogliata completamente, non avendo paura di sfidare la censura di Instagram. Il motivo per cui lo ha fatto? Celebrare "col botto" i suoi 24 anni (che ha compiuto lo scorso 28 aprile).

La foto di compleanno di Victoria (e gli auguri di Damiano)

Al motto di "Happy Bday 2 me!! +24", la bassista dei Maneskin si è lasciata immortalare stesa nel letto avvolta da lenzuola bianche in quella che sembra essere una camera d'albergo. Per lei niente pigiama o camicia da notte, è tornata a provocare i fan posando completamente nuda con la coscia che esce dal piumone e l'emoticon a forma di stellina sul capezzolo in vista. Nonostante sia al chiuso, non ha rinunciato agli occhiali da sole proprio come una vera e propria rockstar, mentre tra le mani tiene una tazza decorata con l'audace scritta "Miss Bitch". Tra gli auguri ricevuti ci sono anche quelli dell'amico Damiano, che ha pensato bene di celebrare il suo animo "wild and free". Insomma, i 24 anni di Victoria si preannunciano più scoppiettanti che mai: continuerà a essere la regina delle provocazioni?