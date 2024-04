video suggerito

Victoria De Angelis torna a posare in topless: per l’estate lancia il micro bikini leopardato Victoria De Angelis è volata ai Caraibi con la fidanzata Luna e ne ha approfittato per tornare alle sue tanto amate foto in topless: ecco qual è il bikini che ha lanciato per l’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono temporaneamente in pausa dalla musica e, dopo aver passato gli ultimi anni tra primi posti in classifica e concerti da sold-out in ogni parte del mondo, ora si godono il meritato riposo. La più scatenata sembra essere Victoria De Angelis, che negli ultimi mesi ha continuato a essere sempre sulla cresta dell'onda prima apparendo spesso alle Fashion Week europee con i suoi look più glamour, poi lanciando un progetto da solista che l'ha vista diventare dj. Ora anche per lei è arrivato il momento del relax: è volata ai Caraibi con la fidanzata Luna Passos e sui social non ha esitato a lasciarsi immortalare in versione super provocante.

Victoria De Angelis ai Caraibi in topless

Victoria De Angelis non è nuova alle provocazioni social, anzi sul suo profilo sono moltissime le foto dei suoi nude look all'insegna dell'audacia. Ora, complice l'atmosfera rilassata e paradisiaca di Pinel Island, location da sogno in cui sta trascorrendo le vacanze con la compagna, ha pensato bene di tornare a posare in topless.

Il topless di Victoria

Niente reggiseno, ha lasciato la silhouette in vista sfidando la censura di Instagram con delle emoticon a forma di "scintillio" piazzate sui capezzoli. Piercing all'ombelico, tatuaggi in mostra, bandana tra i capelli bagnati dalla salsedine e occhiali scuri da diva: la bassista dei Maneskin non teme la nudità e ne ha data l'ennesima prova.

Victoria De Angelis in bikini animalier

Il micro bikini di Victoria dei Maneskin

Per fare il giro in gommone al largo dell'isola dei Caraibi in cui soggiorna Victoria ha deciso di abbandonare temporaneamente il topless e di indossare il bikini nel suo formato "completo".

Victoria e Luna con i costumi animalier

Ha optato per un due pezzi micro con reggiseno a triangolo allacciato dietro al collo e tanga sgambatissimo con i laccetti sui fianchi, la sua particolarità? È decorato all-over con la classica stampa leopardata sui toni del marrone e del nero. La bassista, inoltre, ha completato il look balneare con una collana in stile country, ovvero un laccetto nero arricchito da un ciondolo a forma di toro. Scommettiamo che la fantasia animalier diventerà la più gettonata della prossima estate?