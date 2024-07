Melissa Satta a Forte dei Marmi col micro bikini incrociato: la sua estate 2024 è “leopardata”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua a gonfie vele la storia d'amore appena sbocciata tra Melissa Satta e Carlo Gussali Beretta. Usciti entrambi da relazioni lunghe e importanti (lei con Matteo Berrettini, lui con Giulia De Lellis), si sono piaciuti a prima vista, tanto da aver già conosciuto le rispettive famiglie. Qualche settimana fa sono stati in Grecia con la mamma e il papà di lui, lì hanno anche debuttato fianco a fianco sui social, mentre ora sono a Forte dei Marmi con un gruppo di amici e con il piccolo Maddox, il figlio che Melissa ha avuto dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto l'ex velina, che ha approfittato della vacanza italiana per dare il meglio di lei in fatto di stile.

L'estate wild di Melissa Satta

Forte dei Marmi è da anni una delle mete più ambite dai Vip italiani in estate: dopo Chiara Ferragni, che ha trascorso lì il weekend con i figli Leone e Vittoria (e con la presunta nuova fiamma), ora è arrivata anche Melissa Satta in compagnia del neo-fidanzato Carlo Gussali Beretta. Sebbene sui social si sia lasciata immortalare solo con le amiche tra passeggiate in bici e serate in discoteca, sono stati i paparazzi ad averla "beccata" tra le acque toscane tra le braccia dell'imprenditore. Cosa ha indossato per la giornata balneare? Da sempre icona fashion, non ha potuto fare a meno di seguire uno dei trend più gettonati dell'estate 2024, quello dei costumi leopardati dall'animo wild.

Melissa Satta col bikini leopardato

Melissa Satta segue il trend animalier

Stesa su un lettino alle prese con la tintarella, Melissa Satta è apparsa in splendida forma con indosso un micro bikini animalier. Si tratta di un due pezzi firmato Yamamay con tanga sgambato con i laccetti laterali e reggiseno a triangolo che si annoda intorno alla vita (come richiesto dalla moda del momento), la sua particolarità? È decorato all-over con la classica stampa leopardo sui toni del nero, oro e marrone. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre al collo ha sfoggiato delle collanine gold con le perline in pieno stile marino. Piedi nudi, addominali in vista e occhiali da sole scuri da diva: l'ex velina non potrebbe essere più raggiante.

Melissa Satta in Yamamay